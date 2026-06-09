Audi Nuvolari: o supercarro que a marca precisava para se reinventar

Num primeiro momento, o novo Audi Nuvolari pode causar estranhamento. A Audi decidiu romper com a linguagem visual que definiu a marca nas últimas décadas. Mas, olhando com mais atenção, existe uma lógica muito bem construída por trás do novo carro, e ela passa justamente pelo passado da fabricante.

Para entender o Nuvolari, é preciso antes entender a situação em que a Audi se encontra. Em 2024, a fabricante entregou 1,67 milhão de veículos no mundo, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. A BMW vendeu cerca de 2,25 milhões de carros em 2023 e a Mercedes-Benz ficou próxima de 2,04 milhões. Em 2025, a Audi recuou mais 2,9%, totalizando 1,62 milhão de unidades, enquanto BMW e Mercedes continuaram à frente.

A queda mais acelerada da Audi em relação às rivais revela uma perda de competitividade que a própria marca reconhece. Parte da explicação vem da China, mercado que passou a valorizar fortemente tecnologia embarcada, conectividade e experiência digital. Fabricantes locais passaram a entregar exatamente isso com velocidade e custo inferiores, afetando diretamente as alemãs tradicionais.

Mas o problema tem uma dimensão mais ampla. O consumidor de luxo mudou. Existe um desgaste em relação ao excesso visual que dominou parte da indústria. Ao mesmo tempo, Audi, BMW e Mercedes expandiram volume ao longo de décadas por meio de modelos menores e mais acessíveis, algo comercialmente importante, mas que diluiu a exclusividade percebida dessas marcas. A Audi já começou a corrigir isso, eliminando modelos de entrada como o A1 e reduzindo espaço para versões básicas.

Uma nova filosofia de design

Foi dentro desse contexto que a Audi apresentou, em setembro do ano passado, o Concept C, desenvolvido sob o comando do designer italiano Massimo Frascella. O conceito antecipa o futuro TT e materializa o que a marca chama de filosofia de “clareza”: superfícies mais limpas, redução visual e simplicidade sofisticada.

Frascella não é um nome qualquer. Ele passou pela Bertone e foi o responsável pelo design exterior do novo Defender, além de modelos como Range Rover, Range Rover Sport, Velar e Evoque. Foi um dos profissionais que transformou completamente a percepção da Land Rover nas últimas duas décadas. Essa é agora a sua missão na Audi.

O Nuvolari nasce dentro dessa estratégia. A frase que melhor resume a nova filosofia é também a mais simples: o máximo da sofisticação é a simplicidade.

O legado substituído

O Nuvolari ocupa o espaço deixado pelo R8, encerrado em 2024 após 17 anos de produção e quase 46 mil unidades. Motor V-10 aspirado, construção em alumínio, versão Spyder, dinâmica precisa. Um carro que elevou a percepção da Audi no segmento de performance por quase duas décadas.

Frascella buscou inspiração na história da própria Audi e da Auto Union, sua antecessora pré-guerra. Uma das influências mais visíveis vem do primeiro TT, lançado no fim dos anos 1990 com uma linguagem extremamente limpa e geométrica. Linhas puras. Menos informação visual. Superfícies tensas.

Não é a primeira vez que a Audi usa o nome Nuvolari. Tazio Nuvolari foi um dos pilotos mais importantes da Auto Union antes da Segunda Guerra Mundial. Em 2003, a fabricante já havia apresentado um conceito homônimo, em outro momento de redefinição visual da marca.

A tecnologia

O Nuvolari combina um motor V-8 biturbo de 4,0 litros com 588 kW (800 cv) e três motores elétricos de fluxo axial com 110 kW cada. A potência total do sistema chega a 736 kW, ou 1.001 cv. O motor a combustão gira até 10.000 rpm, faixa anteriormente reservada a carros de competição.

Dois motores elétricos ficam no eixo dianteiro, um por roda, entregando até 2.150 Nm de torque combinado. O terceiro fica entre o V-8 e a caixa de câmbio. Uma bateria de íon-lítio com 7,3 kWh alimenta o sistema elétrico. O resultado: 0 a 100 km/h em 2,6 segundos, 0 a 200 km/h em 6,8 segundos e velocidade máxima acima de 350 km/h.

A plataforma é compartilhada com a Lamborghini Temerario, controlada pelo mesmo grupo, e parte do carro é montada em Bolonha. A diferença está na calibração: o Temerario produz 920 cv no mesmo conjunto, enquanto o Nuvolari extrai 1.001 cv. A Audi também desenvolveu o quattro predictive ride, sistema que processa ângulo de direção, taxa de guina da e nível de aderência em tempo real para distribuir torque e ajustar equilíbrio aerodinâmico de forma proativa. O carro também utiliza aerodinâmica ativa gerando 400 kg de downforce e sistema brake-by-wire, sem ligação mecânica direta entre pedal e pinças.

O carro foi revelado em Antibes, antes do GP de Mônaco de Fórmula 1, com a presença dos pilotos da Audi F1 Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto.

O posicionamento estratégico

A Audi limitou a produção do Nuvolari a 499 unidades. Criando desejo e escassez. O preço de partida na Alemanha é de 600.000 euros, cerca de três vezes o preço de partida do último Audi R8 e quase o dobro do Lamborghini Temerario (a partir de cerca de 310.000 euros). Os pedidos serão abertos no segundo semestre de 2026, com entregas previstas para o primeiro semestre de 2027, por meio de uma rede restrita de revendedores selecionados.

A Audi não quer apenas vender um supercarro. Ela quer mudar a percepção da marca. Reforçar luxo, exclusividade e desejo. Recuperar uma relevância emocional que a própria fabricante reconhece ter perdido.

O Nuvolari não resolve sozinho o problema de volume. Para isso, a Audi terá de entregar modelos de grande escala à altura da nova filosofia. Mas ele sinaliza a direção escolhida com clareza. E isso, por si só, já é um movimento estratégico relevante.