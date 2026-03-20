Páscoa mais fresca: 13 ovos de chocolate com frutas para experimentar

Na Páscoa de 2026, o chocolate segue como protagonista, mas já não atua sozinho. As frutas entram em cena para redesenhar o repertório dos ovos, trazendo frescor, acidez e complexidade às criações. Na seleção, há opções para diferentes gostos. Do dulçor da banana à acidez do limão e do maracujá, passando pelo frescor da uva e pela intensidade da framboesa. Confira.

Banana

Mica Chocolates

Mica Chocolates: Ovo Toast de Banana (R$ 240, 480g) (Divulgação/Divulgação)

À frente da Mica Chocolates, a chocolatier Michelle Kallas se destaca pela criação de doces criativos, com camadas de sabor precisas e bem equilibradas. Para a Páscoa deste ano, a marca apresenta o Ovo Toast de Banana (R$ 240, 480g), em que o grande destaque é o recheio de caramelo de banana. A fruta é combinada com uma camada de duja de brioche com chocolate branco caramelizado, o que acrescenta um toque levemente salgado. Para finalizar, tudo é envolto por uma fina casca de chocolate 54%, equilibrando todo o conjunto.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: 11 99379-1200. Horário de funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 11h às 19h.

Limão

Confeitaria Caramelo

Confeitaria Caramelo: Ovo Pistache & Limão (R$ 215, 350g) (Divulgação/Divulgação)

Idealizada pelo chef-confeiteiro Pedro Frade, o limão ganha protagonismo no Ovo Pistache & Limão (R$ 215, 350g), preparado com casca de chocolate branco 31% República do Cacau e recheio de ganache de limão com caramelo de pistache.

Serviço: Vendas WhatsApp Caramelo: 11 99514-9513. Instagram: @pedrofrade_ e @confeitaria.caramelosp

Maracujá

Hanami

Cada criação da Hanami é assinada pelo Chef Cesar Yukio, vencedor do MasterChef Confeitaria 2024. Dentre os destaques com fruta está o Ovo Estrelas de Maracujá (550g, R$ 350), baseado na sobremesa “Esfera de Maracujá”, uma das mais vendidas na Hanami. O doce é feito com chocolate belga amargo na casca, recheio de ganache de chocolate cremoso, geleia de maracujá e pedacinhos de brownie.

Serviço: Endereço: Rua Mourato Coelho, 505, Pinheiros, São Paulo - SP. hanamiconfeitaria.com.br

Flakes

Flakes: ovo Paraíso Tropical (REY NETTO)

À frente da Flakes, o confeiteiro Leonardo Borges é conhecido por criações generosas. Nesta temporada, a marca volta o olhar à biodiversidade brasileira em parte do cardápio, com destaque para o Ovo Paraíso Tropical (R$ 239, 450g). A receita combina casca de chocolate 33,6% com praliné de castanha de caju a um recheio que mescla caramelo de maracujá e duja de castanha de caju, finalizado com chocolate meio amargo e mais pedaços da castanha.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim Bibi. Edifício Iguatemi. Telefone: (11) 98851-4838. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 10h30 às 20h. @flakesbrazil

Maracujá com coco

Caza Chocolates

Caza Chocolates: ovo Maracujá e Coco vegano (340g, R$ 180) (Divulgação/Divulgação)

Comandada pela chocolatier Carolina Zbierski Amancio, as criações da Caza Chocolates para 2026 apresentam clássicos da marca, como o ovo Maracujá e Coco vegano (340g, R$ 180). A receita é inspirada na barra premiada da marca, traz chocolate 60% com caramelo de coco e pâte de fruit de maracujá.

Serviço: Vendas pelo site oficial http://www.cazachocolates.com.br e na loja de fábrica (Rua Apiacás, 756, Sala 12, Perdizes). Entregas: São Paulo (capital) e envio para todo o Brasil. No dia 1 de abril, haverá uma entrega programada para clientes de Santos (SP).

Pati Piva

Neste ano, a marca firmou parceria com a Baianí Chocolates, marca brasileira de cacau premiada internacionalmente e que opera no modelo tree to bar. Entre os lançamentos para este ano, destaque para o Ovo Caramelo de Maracujá e Coco (500g, R$ 370), com casca de chocolate ao leite recheada com caramelo de maracujá e coco crocante.

Serviço: Rua da Consolação; Shopping Cidade Jardim; Iguatemi; JK Iguatemi; Pátio Higienópolis; Iguatemi Alphaville. WhatsApp: (11) 96626-3972

Laranja

Tchocolath

O principal lançamento da marca para a data é o Ovo Laranja 70% Cacau (R$319, 380g), uma criação que aposta no equilíbrio perfeito entre o chocolate 70% cacau e o frescor cítrico da essência natural de laranja.

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 8h às 18h

Chocolat Du Jour

A Chocolat du Jour celebra a chegada da Páscoa 2026 com diferentes criações de ovos do chocolate. Uma das versões é o Orangette (R$ 439, 400g), feito com chocolate meio amargo e com lasquinhas de laranja cristalizadas cobertas de chocolate Noir.

Serviço: 12 unidades + Shopping Iguatemi: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h, domingo das 14h às 20h | http://www.chocolatdujour.com.br

Açucareiro da Nana

Açucareiro da Nana: ovo Trufado de Laranja Bahia e Cointreau (R$ 245, 260g) (Codo Meletti/Divulgação)

Para a Páscoa deste ano, a chef Nana Fernandes traz criações inéditas como o ovo Trufado de Laranja Bahia e Cointreau (R$ 245, 260g), inspirado no panettone servido no Natal anterior. A sugestão leva chocolate branco recheado com ganache de laranja Bahia e cointreau com pedacinhos de laranja confitada.

Serviço: encomendas: (11) 96403-9229. E-mail: contato@acucareirodanana.com.br @acucareirodanana. Pronta entrega e retiradas: Travessa Dona Paula, 100, casa 2 - Higienópolis. De quinta-feira a sábado, das 11h às 17h.

Coco

Caza Chocolates

Caza Chocolate: ovo de coco com coentro (Divulgação/Divulgação)

O grande destaque da temporada da marca é o lançamento do ovo assinado em parceria com a influenciadora e comunicadora Maqui Nóbrega, que traz um ingrediente polarizador para o centro da celebração: o coentro.

O resultado é um ovo de chocolate 53% ao leite, recheado com brigadeiro de coentro da Maqui e coco crocante, infusionado em calda de coentro (R$ 190, 320g). "Gosto de colocar coentro em tudo e meu objetivo é converter haters. Acredito que nunca fizeram um ovo de coentro na história, e minha comunidade sabe que eu jamais faria algo que não fosse bom. É para confiar e experimentar", diz Nóbrega.

Serviço: Vendas pelo site oficial http://www.cazachocolates.com.br e na loja de fábrica (Rua Apiacás, 756, Sala 12, Perdizes). Entregas: São Paulo (capital) e envio para todo o Brasil. No dia 1 de abril, haverá uma entrega programada para clientes de Santos (SP).

Açucareiro da Nana

Açucareiro da Nana: ovo Cocada Queimada ao leite (R$ 235, 260g) em duas versões, ao leite e amargo (Codo Meletti/Divulgação)

A chef Nana Fernandes traz um dos sucesso na Páscoa de 2025, o ovo Cocada Queimada ao leite (R$ 235, 260g) em duas versões. Eleito entre os 10 melhores Ovos de Páscoa pela EXAME no ano passado, o ovo apresenta uma casca de chocolate ao leite 45% cacau recheada com cocada queimada artesanal da casa. Para quem não dispensa um bom chocolate amargo, Nana apresenta a versão Cocada Queimada amargo (R$ 235, 260g) com a casca de chocolate amargo 60% cacau recheada com cocada queimada artesanal da casa.

Serviço: encomendas: (11) 96403-9229. E-mail: contato@acucareirodanana.com.br @acucareirodanana. Pronta entrega e retiradas: Travessa Dona Paula, 100, casa 2 - Higienópolis. De quinta-feira a sábado, das 11h às 17h.

Framboesa

By Kim

By Kim: Ovo de Framboesa com Pistache (R$ 240, 400g) (Divulgação/Divulgação)

Na confeitaria By Kim, a chef Veronica Kim aposta em receitas equilibradas e combinações complexas, nas quais o açúcar nunca aparece em excesso. A linha de Páscoa autoral da marca traz, pelo segundo ano consecutivo, o Ovo de Framboesa com Pistache (R$ 240, 400g). Um dos best-sellers da última temporada, o item é preparado com casca de chocolate meio amargo recheada com caramelo de framboesa, pistache picado, duja de pistache e selagem em chocolate branco.

Serviço: Rua Tupi, 114, Santa Cecília. Telefone e WhatsApp: (11) 91317-1186. Horário de funcionamento: Terça-feira a domingo, das 10h às 17h30 @bykimconfeitaria

Uva

Perdomo Doces

Perdomo Doces: Ovo de Colher Cremoso de Uva (R$ 182,90, 390g) (Divulgação/Divulgação)

Fundada pela confeiteira goiana, Mariana Perdomo, a Perdomo Doces traz em sua coleção de Páscoa 2026 uma releitura de uma das sobremesas mais queridas do cardápio: os bombons de fruta. Para a data, o destaque é o Ovo de Colher Cremoso de Uva (R$ 182,90, 390g), preparado com casca de chocolate ao leite e generosamente recheado com brigadeiro de crema, creme Nhá Benta, uvas frescas e chocolate ao leite crocante.

Serviço: R. João Moura, 435 - Pinheiros. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 10h às 22h. @perdomodoces @perdomopelobrasil