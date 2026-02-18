Católicos podem comer carne na Quarta-feira de Cinzas? Entenda

O Carnaval já passou na maior parte do Brasil. Após dias de folia entre este último sábado, 14, e esta terça-feira, 17, o clima já é diferente em diversas cidades.

Marcada pela Missa de Cinzas, nesta quarta-feira, 18, muitos religiosos deixam de consumir carnes, por recomendação e tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, de acordo com o portal de notícias do Vaticano.

O dia é o início da Quaresma para fiéis católicos pelo país, período em que o jejum e a abstinência são feitos como forma de penitência e preparação espiritual para a Páscoa.

A Quaresma católica e o consumo de carne

O período de 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa é um dos mais relevantes no Calendário Litúrgico da Igreja. Durante esse momento, fiéis e a própria Igreja são convidados a se dedicarem à oração, ao jejum e à esmola.

A abstinência de carne na Quaresma é a prática penitencial mais tradicional da Igreja Católica para o período, mas outros tipos de jejum também ocorrem. Alguns fiéis deixam de consumir de alimentos específicos, como doces ou frituras.

Em todas as sextas-feiras da Quaresma, especialmente na Sexta-Feira Santa, e na Quarta-Feira de Cinzas, católicos não devem consumir carne de animais de sangue quente, como boi, porco e frango, enquanto o consumo de peixe é permitido, segundo a Igreja.

Além da abstinência, há também o jejum obrigatório na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa, que consiste na redução da quantidade de alimento ao longo do dia.

Essas práticas alimentares têm significado espiritual, de acordo com a liturgia católica. Para os fiéis, é sacrifício voluntário para honrar Jesus Cristo.

Apenas católicos deixam de comer carne?

Outras igrejas cristãs têm costumes e datas diferentes para o período, mas várias também se abstém de consumir carnes.

Nas fés ortodoxas, é comum se alimentar em uma dieta semelhante a alguns tipos de veganismo durante a Quaresma.

Pelas regras tradicionais do jejum ortodoxo, carne, laticínios, ovos, peixe, azeite e vinho não são consumidos nos dias de semana da Grande Quaresma, de acordo com a Catedral Metropolitana Ortodoxa Antioquina de São Paulo.

O hábito do jejum também é visto em outras religiões, como no período islâmico de Ramadã, em que fiéis apenas comem nos períodos escuros do dia. Além disso, uma dieta com base vegetal também é parte de outras fés, como na vida monástica budista Mahayana e entre algumas vertentes do hinduísmo.

Qual é o significado da Quarta-Feira de Cinzas para católicos?

Além da data marcar o início da Quaresma, a Quarta-Feira de Cinzas simboliza um chamado à conversão, ao arrependimento e à lembrança da fragilidade humana, de acordo com a Igreja. O momento também é uma preparação para a Páscoa.

Como é definido a data do Carnaval?

O Domingo de Páscoa determina a maior parte do calendário católico. A partir dele, todas as outras datas comemorativas relacionadas à Páscoa são alocados, como a Semana Santa, o Domingo de Ramos e o Carnaval.

A Páscoa é sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia pós-equinócio, segundo determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana no Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C.. Em 2026, ela ocorrerá no dia 5 de abril.

A partir disso, a terça-feira de carnaval deve ocorrer 40 dias antes do Domingo de Ramos, o último da Quaresma, que este ano ocorre no dia 29 de março.