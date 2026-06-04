Os lançamentos de perfumaria que chegam ao Brasil nesta temporada

A temporada de lançamentos de perfumaria no Brasil está movimentada. Estão chegando ao país fragrâncias de posicionamentos bastante distintos: edições colecionáveis de marcas jovens, novos capítulos de franquias estabelecidas do luxo e linhas nacionais que apostam no segmento gourmand.

Hugo x KRINK: Collector's Eau de Parfum

KRINK x HUGO Collector's Eau de Parfum: edição colecionável com frasco inspirado na estética da arte de rua nova-iorquina (Divulgação)

A Hugo, linha do portfólio da Coty, lançou uma edição colecionável em parceria com a KRINK, estúdio criativo de Nova York fundado pelo artista Craig Costello. A KRINK nasceu do grafite, virou marca de materiais artísticos e hoje colabora com marcas levando a estética das ruas para o produto.

A fragrância foi assinada pela perfumista Sonia Constant e reinventa a assinatura fougère fresca da Hugo com um acorde de banana no coração, notas de gerânio vermelho e cistus rosa. O frasco ganha uma assinatura azul sobre vidro transparente com o logo da Hugo em vermelho e um efeito de "drips" na parte posterior, referência direta à identidade visual da KRINK. Disponível em 75 ml por R$ 549,00 na Renner, Riachuelo, Dufry, C&A e na loja oficial da Hugo Boss.

Valentino Beauty x Born in Roma Purple Melancholia

Born in Roma Purple Melancholia Donna e Uomo, da Valentino Beauty: frascos inspirados no Rockstud da Maison em roxo e preto (Divulgação)

A Valentino Beauty ampliou a família Born in Roma com o Purple Melancholia, lançado no Brasil em abril. A coleção chegou ao país em 2025 e se consolidou rapidamente como referência na perfumaria moderna, transitando do Coral Fantasy ao Green Stravaganza a cada novo capítulo. O Purple Melancholia trabalha com uma leitura local: o conceito "sua nostalgia, seu purple" dialoga diretamente com a ideia de saudade como identidade cultural brasileira.

Nas duas versões, O Donna é um Eau de Parfum construído sobre acorde de ameixa, osmanthus e extrato de baunilha de Madagascar, com progressão frutada e rastro quente. O Uomo é um Eau de Toilette com cardamomo, lavandin e acorde de coco, mais especiado e amadeirado. O frasco presta homenagem ao Rockstud da Maison, com design piramidal em couro preto e roxo. Os preços do Donna partem de R$ 669,00 (30 ml), chegando a R$ 1.189,00 (100 ml). O Uomo vai de R$ 789,00 (50 ml) a R$ 919,00 (100 ml).

TOUS x KAOS

KAOS, da TOUS, chega ao Brasil com fórmula vegana e 89% de ingredientes de origem natural (Divulgação)

A TOUS chegou à lyb com o KAOS, Eau de Parfum feminino que parte de um dado histórico da marca: no início dos anos 2000, um padrão de "mil ursos" virou caos visual e depois ícone. A fragrância é a interpretação olfativa desse universo.

Assinado pelos perfumistas Ane Ayo e Olivier Cresp, o KAOS é floral, frutado e amadeirado. Bergamota, limão, pera e frutas vermelhas na abertura; jasmim Sambac, rosa e pêssego no coração; madeiras brancas, almíscar e praline no fundo. O frasco tem linhas retas e a estampa KAOS gravada no vidro. A fórmula é vegana, com 89% de ingredientes de origem natural. O produto está disponível por R$ 665.

Tom Ford Beauty x Soleil Neige

Soleil Neige Eau de Parfum, da Tom Ford Beauty, migra da coleção Private Blend para a linha Signature a partir de junho (Divulgação)

O Soleil Neige, fragrância que integrava a coleção Private Blend da Tom Ford Beauty, passa a fazer parte da linha Signature a partir de junho. A mudança de portfólio amplia o alcance de uma criação já reconhecida dentro do universo da marca, sem alterar a composição: bergamota integral na abertura, flor de laranjeira e jasmim grandiflorum no coração, almíscar, benjoim e ládano no fundo.

O conceito partiu dos Alpes, do contraste entre o ar cortante das montanhas e o calor do après-ski. O frasco, em marfim com acabamento canelado e placa metálica prateada, mantém a estética da linha. Disponível em 50 ml (R$ 1.420,00) e 100 ml (R$ 2.100,00) na Sephora, Dufry, Renner, Época Cosméticos, Beleza na Web e perfumarias de nicho.

Ciclo Cosméticos x Velvety

Linha Velvety, da Ciclo Cosméticos: Deo Colônia (100 ml), Body Splash (200 ml) e Loção Hidratante (240 ml) (Divulgação)

A Ciclo Cosméticos lançou a Velvety, linha voltada a mulheres a partir dos 25 anos, com posicionamento de ocasião especial e período noturno. A assinatura olfativa é Floral Gourmand: frutas vermelhas e tangerina verde na abertura, peônia, flor de neróli e o ingrediente exclusivo Hedyflor no coração, sândalo e baunilha no fundo. A linha chega em três produtos: Deo Colônia de 100 ml, Body Splash de 200 ml e Loção Hidratante de 240 ml.

YSL Beauty x Libre Berry Crush

Libre Berry Crush, da YSL Beauty: primeiro floral frutado da franquia, com framboesa recriada em laboratório e rastro de coco e baunilha Bourbon (Divulgação)

A Yves Saint Laurent Beauty chegou com dois lançamentos simultâneos no Brasil. O Libre Berry Crush é o primeiro floral frutado da franquia Libre, que desde 2019 mantinha identidade construída em torno da lavanda e da flor de laranjeira. A framboesa não produz essência natural, então os perfumistas Anne Flipo e Carlos Benaïm trabalharam com especialistas em sabores para recriar o aroma.

O resultado une a assinatura histórica da linha a notas de coco e baunilha Bourbon de Madagascar desenvolvida exclusivamente para a YSL Beauty. A campanha é protagonizada por Dua Lipa e dirigida pela fotógrafa e cineasta Diana Kunst. Os preços partem de R$ 739,00 (30 ml), passando por R$ 1.069,00 (50 ml) e chegando a R$ 1.299,00 (90 ml).

YSL Beauty x MYSLF L'Absolu

MYSLF L'Absolu, da YSL Beauty: frasco com acabamento espelhado em prata marca a versão mais intensa da franquia masculina (Divulgação)

O MYSLF L'Absolu é a versão mais intensa da franquia masculina MYSLF. Os perfumistas Daniela Andrier, Christophe Raynaud e Antoine Maisondieu intensificaram o gengibre e o cardamomo verde na abertura, mantiveram a flor de laranjeira cultivada nos Jardins Comunitários de Ourika no coração e aprofundaram o patchouli indonésio na base. "Buscamos uma intensidade cheia de luminosidade.

O gengibre foi essencial para trazer ainda mais frescor e energia à fragrância", disse Raynaud. O frasco recebe acabamento espelhado em prata. Austin Butler, vencedor do Globo de Ouro por sua performance em Elvis (2022), é o embaixador. Disponível em 60 ml (R$ 1.329,00) e 100 ml (R$ 1.599,00).