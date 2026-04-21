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BBB 26: vencedor da edição já está definido — e reviravolta é impossível, mostram enquetes

Desde o Paredão de domingo, 19, o pódio continua o mesmo — e o vencedor já parece estar decidido

BBB: final está entre Juliano, Milena e Ana Paula (Gshow/Reprodução)

BBB: final está entre Juliano, Milena e Ana Paula (Gshow/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12h31.

Acontece nesta terça-feira, 21, a final do Big Brother Brasil 2026 após 100 dias de confinamento. Desde o Paredão de domingo, 19, o pódio continua o mesmo — e o vencedor já parece estar decidido.

Segundo o Votalhada das 12h, Ana Paula Renault segue como a possível vencedora, com 70,83% dos votos, mantendo o patamar da pesquisa anterior, das 8h.

A briga pelo segundo lugar continua disputada, mas não deve ter reviravoltas. Confira:

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 64,28% x Juliano F 12,24% x Milena 23,48%
  • YouTube: Ana Paula 63,05% x Juliano F 8,50% x Milena 29,16%
  • X (Twitter): Ana Paula 75,49% x Juliano F 2,65% x Milena 21,86%
  • Instagram: Ana Paula 82,38% x Juliano F 4,92% x Milena 12,69%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,84% x Juliano F 5,36% x Milena 21,24%
  • Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,83% x Juliano F 7,42% x Milena 21,75%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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