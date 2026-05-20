'Off Campus': ator revela pistas sobre a 2ª temporada do sucesso do Prime Video

Uma das séries mais aguardadas do ano para os fãs de romance chegou no Prime Video na última semana e já dominou as redes sociais. "Off Campus: Amores Improváveis" é a adaptação do best-seller "O Acordo", de Elle Kennedy, o primeiro de cinco livros da saga que conquistou o público.

Belmont Cameli, ator que interpreta o protagonista Garrett Graham, comentou o futuro da série em entrevista ao The Hollywood Reporter na última terça-feira, 19. Na produção, Garrett é capitão do time de hóquei da Universidade Briar e par romântico de Hannah Wells, vivida por Ella Bright.

O ator afirmou estar satisfeito com o trabalho feito ao lado de Ella Bright na primeira temporada. “Estou muito feliz por ter sido a primeira. Tenho muito orgulho do precedente que eu e a Ella estabelecemos no set”, disse.

Segundo Cameli, a segunda temporada deve dar mais espaço para outros personagens da série. “Vai ser muito legal poder ficar mais em segundo plano em relação às histórias deles e vê-los brilhar”, afirmou. Apesar da mudança de foco, o ator disse que a história de Hannah e Garrett seguirá na trama. “Estou muito ansioso pela nova dinâmica. Vai ser diferente, para melhor.”

Sobre o que é "Off Campus: Amores Improváveis"?

Com oito episódios na primeira temporada, a trama acompanha Hannah Wells (Ella Bright), uma estudante de Música na fictícia Universidade Briar, e Garrett Graham (Belmont Cameli), estrela do time de hóquei da faculdade. Em um acordo inusitado, Garrett pede ajuda a Hannah para melhorar suas notas e, em troca, oferece a ela um namoro falso para conquistar o rapaz de seus sonhos.

No processo, no entanto, eles acabam se apaixonando e criando um envolvimento emocional mais complexo do que o inicialmente planejado.

O elenco e a equipe de "Off Campus" esteve no Brasil durante a primeira semana de maio para a pré-estreia da série. Em entrevistas no país, a showrunner Louisa Levy afirmou que para transformar uma narrativa literária em produto audiovisual, foi necessário realizar algumas mudanças na trama, mas a essência da história foi inalterada a pedido da autora canadense Elle Kennedy.

Vai ter segunda temporada de 'Off Campus'?

Os livros originais acompanham Garrett, Dean, Logan e Tucker, amigos que integram o time de hóquei universitário e enfrentam desafios dentro e fora do gelo. Cada livro foca em um romance diferente vivido pelos atletas.

O Prime Video já confirmou que a segunda temporada está confirmada. Levy explicou que seu plano é introduzir o casal da próxima temporada já na atual. Por isso, os fãs acreditam que a próxima história será a de Dean Di Laurentis com Allie Hayes, melhor amiga de Hannah.

Onde assistir à série?

"Off Campus: Amores Improváveis" está disponível no Prime Video.

Veja o trailer: