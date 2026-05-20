'Off Campus': ator revela pistas sobre a 2ª temporada do sucesso do Prime Video

'Off Campus: Amores Improváveis': veja sobre o que é a série (Divulgação/Amazon Prime Video)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de maio de 2026 às 19h44.
Uma das séries mais aguardadas do ano para os fãs de romance chegou no Prime Video na última semana e já dominou as redes sociais. "Off Campus: Amores Improváveis" é a adaptação do best-seller "O Acordo", de Elle Kennedy, o primeiro de cinco livros da saga que conquistou o público.
Belmont Cameli, ator que interpreta o protagonista Garrett Graham, comentou o futuro da série em entrevista ao The Hollywood Reporter na última terça-feira, 19. Na produção, Garrett é capitão do time de hóquei da Universidade Briar e par romântico de Hannah Wells, vivida por Ella Bright.
O ator afirmou estar satisfeito com o trabalho feito ao lado de Ella Bright na primeira temporada. “Estou muito feliz por ter sido a primeira. Tenho muito orgulho do precedente que eu e a Ella estabelecemos no set”, disse.
Segundo Cameli, a segunda temporada deve dar mais espaço para outros personagens da série. “Vai ser muito legal poder ficar mais em segundo plano em relação às histórias deles e vê-los brilhar”, afirmou. Apesar da mudança de foco, o ator disse que a história de Hannah e Garrett seguirá na trama. “Estou muito ansioso pela nova dinâmica. Vai ser diferente, para melhor.”
Com oito episódios na primeira temporada, a trama acompanha Hannah Wells (Ella Bright), uma estudante de Música na fictícia Universidade Briar, e Garrett Graham (Belmont Cameli), estrela do time de hóquei da faculdade. Em um acordo inusitado, Garrett pede ajuda a Hannah para melhorar suas notas e, em troca, oferece a ela um namoro falso para conquistar o rapaz de seus sonhos.
No processo, no entanto, eles acabam se apaixonando e criando um envolvimento emocional mais complexo do que o inicialmente planejado.
O elenco e a equipe de "Off Campus" esteve no Brasil durante a primeira semana de maio para a pré-estreia da série. Em entrevistas no país, a showrunner Louisa Levy afirmou que para transformar uma narrativa literária em produto audiovisual, foi necessário realizar algumas mudanças na trama, mas a essência da história foi inalterada a pedido da autora canadense Elle Kennedy.
Os livros originais acompanham Garrett, Dean, Logan e Tucker, amigos que integram o time de hóquei universitário e enfrentam desafios dentro e fora do gelo. Cada livro foca em um romance diferente vivido pelos atletas.
O Prime Video já confirmou que a segunda temporada está confirmada. Levy explicou que seu plano é introduzir o casal da próxima temporada já na atual. Por isso, os fãs acreditam que a próxima história será a de Dean Di Laurentis com Allie Hayes, melhor amiga de Hannah.
"Off Campus: Amores Improváveis" está disponível no Prime Video.