Crédito para veículos avança 11% e atinge maior volume semestral em 18 anos

As vendas financiadas de veículos no Brasil somaram 3,78 milhões de unidades no primeiro semestre de 2026, entre novos e usados, considerando autos leves, motos e veículos pesados. O volume representa alta de 10,9% ante o mesmo período de 2025 e é o maior para um primeiro semestre desde 2008, quando foram registrados 4,23 milhões de financiamentos. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a dados.

O avanço ocorre em um momento de expectativa de queda da Selic, taxa que baliza o custo do crédito para compra de veículos. Segundo a Trillia, a maior organização do mercado e o uso de dados ajudam a explicar o desempenho.

"Os dados do primeiro semestre de 2026 mostram um avanço relevante do crédito para a compra de veículos, em um mercado que vem se tornando mais organizado e transparente, com instrumentos de proteção como o Sistema Nacional de Gravames. A maior previsibilidade para bancos e financeiras por meio de dados ajuda a explicar o melhor início de ano em financiamentos desde 2008", afirma Thiago Gaspar, superintendente de Relacionamento com Clientes na Trillia.

No acumulado de janeiro a junho, os usados responderam por 2,38 milhões de unidades financiadas, e os novos somaram 1,39 milhão. Um ano antes, os volumes haviam sido de 2,18 milhões e 1,22 milhão, respectivamente.

"O financiamento cresce com base em informação e análise de risco. Instituições financeiras têm usado dados mais granulares para avaliar o perfil dos clientes, calibrar prazos e limites e ajustar políticas de concessão, o que contribui para um ciclo de crédito mais saudável em autos leves, motos e pesados", complementa.

Autos leves seguem na liderança

Os autos e comerciais leves concentram a maior parte dos financiamentos. Em junho de 2026, o segmento somou 434 mil unidades financiadas, ante 388 mil em junho de 2025, alta de 11,9%. Na comparação com maio, houve queda de 2,6%.

Entre os autos leves novos, foram 112 mil unidades financiadas em junho, recuo de 3,3% na comparação anual. Os usados chegaram a 323 mil unidades, avanço de 12,0% na mesma base. No semestre, o prazo médio dos contratos de autos e comerciais leves foi de 47,2 meses, ante 46,3 meses um ano antes.

O alongamento aparece em todas as faixas de uso, com destaque para veículos de 4 a 8 anos, cujo prazo médio passou de 50,0 para 51,3 meses, e para os modelos de 0 a 3 anos, de 49,4 para 51,6 meses.

Motos mantêm expansão

O segmento de motos mantém trajetória de crescimento, apoiado na demanda para uso diário e trabalho. Em junho, foram financiadas 155 mil motos, ante 147 mil em junho de 2025, alta de 5,6%. Frente a maio, houve queda de 3,9%.

As motos usadas somaram 116 mil unidades financiadas em junho, aumento de 5,5% na comparação anual. As novas responderam por 39 mil unidades, com recuo de 2,4% ante junho de 2025.

Pesados avançam com moderação

Os veículos pesados, que incluem caminhões e ônibus, também registraram crescimento. Em junho, foram financiadas 24 mil unidades, ante 22 mil no mesmo mês de 2025, avanço de 7,1%. Na comparação com maio, o aumento foi de 5,8%.

Os pesados novos somaram 13 mil unidades financiadas em junho, alta de 33,2% em relação a junho de 2025, enquanto os usados ficaram em 11 mil unidades, crescimento de 19,9% na mesma base. O desempenho indica continuidade dos investimentos em transporte de cargas e passageiros.

Crescimento em todas as regiões

O avanço do financiamento foi disseminado pelo país. Na comparação entre o primeiro semestre de 2026 e o de 2025, o Centro-Oeste registrou a maior alta, de 13,1%. Em seguida aparecem Nordeste (12,6%), Sul (11,2%), Sudeste (10,6%) e Norte (4,4%).

Na distribuição do total financiado entre janeiro e junho, o Sudeste concentra 42,1% das operações, seguido por Sul (20,0%), Nordeste (19,6%), Centro-Oeste (10,8%) e Norte (7,5%).