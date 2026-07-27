Economia

Macro em Pauta

Focus reduz projeção do IPCA de 2026 pela quarta semana seguida

Boletim do BC mantém Selic em 14% para 2026 e câmbio em R$ 5,30 para 2028 nesta semana

Banco Central: entidade define a taxa Selic para auxiliar no controle da inflação (Leandro Fonseca /Exame)

Banco Central: entidade define a taxa Selic para auxiliar no controle da inflação (Leandro Fonseca /Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de julho de 2026 às 08h47.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 08h49.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central reduziram a expectativa do IPCA em 2026 pela quarta semana seguida, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 27.

A projeção da Selic para 2026 ficou estável em 14%.

A expectativa do PIB em 2028 e 2029 foi mantida em relação à última semana, enquanto a projeção do dólar para 2028 também permaneceu estável.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,15% para 5,12%, na quarta queda semanal seguida.

Para 2027, a expectativa subiu de 4,20% para 4,22%.

Em 2028, a projeção avançou de 3,78% para 3,80%. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou em 1,99%.

Em 2027, a projeção diminuiu de 1,65% para 1,60%. Para 2028 e 2029, a estimativa continuou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 14%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa também ficou estável em 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção subiu de R$ 5,28 para R$ 5,29.

Em 2028, a estimativa permaneceu em R$ 5,30. Em 2029, a projeção caiu de R$ 5,40 para R$ 5,37.

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