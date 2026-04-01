Lançamentos do Prime Video em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril chega com uma lista robusta de novidades para os assinantes do Prime Video. Entram no catálogo desde o encerramento de sagas épicas e o retorno de produções brasileiras aclamadas até sucessos recentes dos cinemas.
O grande destaque do mês é, sem dúvida, a estreia da quinta e última temporada de The Boys, que promete levar o caos dos Supes a um novo patamar. Para os fãs de produções nacionais, a volta de Cangaço Novo em sua segunda temporada é um dos momentos mais esperados do ano.
No catálogo de filmes, títulos como Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet, e o terror O Telefone Preto 2 garantem opções de peso para a maratona do fim de semana.
Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em abril de 2026:
Séries que entram no Prime Video em abril
- Nippon Sangoku: A Guerra das Três Nações - Temporada 1 | 05/04/2026
- The Boys - Temporada 5 | 08/04/2026
- Kevin - Temporada 1 | 20/04/2026
- Cangaço Novo - Temporada 2 | 24/04/2026
- A Casa dos Espíritos - Temporada 1 | 29/04/2026
Filmes que entram no Prime Video em abril
- Caminhos do Crime | 01/04/2026
- GOAT | 02/04/2026
- Entre Nós - Uma Dose Extra de Amor | 03/04/2026
- A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 09/04/2026
- A Menina dos Meus Olhos | 09/04/2026
- Acampamento com as Amigas | 15/04/2026
- O Tesouro de Sarah | 15/04/2026
- O Telefone Preto 2 | 16/04/2026
- Venganza | 17/04/2026
- Venom: A Última Rodada | 17/04/2026
- Marty Supreme | 22/04/2026
- A Vida de Chuck | 23/04/2026
- Sleep: O Mal Nunca Dorme | 25/04/2026
- Driver’s Ed | 29/04/2026
- Monster Summer | 30/04/2026
Loja Prime Video (Aluguel e Compra)
- Super Mario Bros.: O Filme | 02/04/2026
- The Moment | 05/04/2026
- O Agente Secreto | 06/04/2026
Canais e Assinaturas Adicionais (Prime Video Channels)
- Truque de Mestre: O 3° Ato (Telecine) | 03/04/2026
- Euphoria - Temporada 3 (HBO Max) | 12/04/2026
- Margô Está em Apuros - Temporada 1 (Apple TV+) | 15/04/2026
- Three Pines - Temporada 1 (Sony One) | 24/04/2026