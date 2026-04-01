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Lançamentos do Prime Video em abril de 2026: veja os filmes e as séries

O retorno de "The Boys" e a aguardada segunda temporada de "Cangaço Novo" são os grandes destaques do mês no streaming da Amazon

Abril no Prime Video: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Prime Video/ Divulgação)

Abril no Prime Video: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Prime Video/ Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h30.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 10h36.

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Abril chega com uma lista robusta de novidades para os assinantes do Prime Video. Entram no catálogo desde o encerramento de sagas épicas e o retorno de produções brasileiras aclamadas até sucessos recentes dos cinemas.

O grande destaque do mês é, sem dúvida, a estreia da quinta e última temporada de The Boys, que promete levar o caos dos Supes a um novo patamar. Para os fãs de produções nacionais, a volta de Cangaço Novo em sua segunda temporada é um dos momentos mais esperados do ano.

No catálogo de filmes, títulos como Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet, e o terror O Telefone Preto 2 garantem opções de peso para a maratona do fim de semana.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em abril de 2026:

Séries que entram no Prime Video em abril

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  • Nippon Sangoku: A Guerra das Três Nações - Temporada 1 | 05/04/2026
  • The Boys - Temporada 5 | 08/04/2026
  • Kevin - Temporada 1 | 20/04/2026
  • Cangaço Novo - Temporada 2 | 24/04/2026
  • A Casa dos Espíritos - Temporada 1 | 29/04/2026

Filmes que entram no Prime Video em abril

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  • Caminhos do Crime | 01/04/2026
  • GOAT | 02/04/2026
  • Entre Nós - Uma Dose Extra de Amor | 03/04/2026
  • A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 09/04/2026
  • A Menina dos Meus Olhos | 09/04/2026
  • Acampamento com as Amigas | 15/04/2026
  • O Tesouro de Sarah | 15/04/2026
  • O Telefone Preto 2 | 16/04/2026
  • Venganza | 17/04/2026
  • Venom: A Última Rodada | 17/04/2026
  • Marty Supreme | 22/04/2026
  • A Vida de Chuck | 23/04/2026
  • Sleep: O Mal Nunca Dorme | 25/04/2026
  • Driver’s Ed | 29/04/2026
  • Monster Summer | 30/04/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

  • Super Mario Bros.: O Filme | 02/04/2026
  • The Moment | 05/04/2026
  • O Agente Secreto | 06/04/2026

Canais e Assinaturas Adicionais (Prime Video Channels)

  • Truque de Mestre: O 3° Ato (Telecine) | 03/04/2026
  • Euphoria - Temporada 3 (HBO Max) | 12/04/2026
  • Margô Está em Apuros - Temporada 1 (Apple TV+) | 15/04/2026
  • Three Pines - Temporada 1 (Sony One) | 24/04/2026
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