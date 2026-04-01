Lançamentos do Prime Video em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril chega com uma lista robusta de novidades para os assinantes do Prime Video. Entram no catálogo desde o encerramento de sagas épicas e o retorno de produções brasileiras aclamadas até sucessos recentes dos cinemas.

O grande destaque do mês é, sem dúvida, a estreia da quinta e última temporada de The Boys, que promete levar o caos dos Supes a um novo patamar. Para os fãs de produções nacionais, a volta de Cangaço Novo em sua segunda temporada é um dos momentos mais esperados do ano.

No catálogo de filmes, títulos como Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet, e o terror O Telefone Preto 2 garantem opções de peso para a maratona do fim de semana.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em abril de 2026:

Séries que entram no Prime Video em abril

Nippon Sangoku: A Guerra das Três Nações - Temporada 1 | 05/04/2026

The Boys - Temporada 5 | 08/04/2026

Kevin - Temporada 1 | 20/04/2026

Cangaço Novo - Temporada 2 | 24/04/2026

A Casa dos Espíritos - Temporada 1 | 29/04/2026

Filmes que entram no Prime Video em abril

Caminhos do Crime | 01/04/2026

GOAT | 02/04/2026

Entre Nós - Uma Dose Extra de Amor | 03/04/2026

A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 09/04/2026

A Menina dos Meus Olhos | 09/04/2026

Acampamento com as Amigas | 15/04/2026

O Tesouro de Sarah | 15/04/2026

O Telefone Preto 2 | 16/04/2026

Venganza | 17/04/2026

Venom: A Última Rodada | 17/04/2026

Marty Supreme | 22/04/2026

A Vida de Chuck | 23/04/2026

Sleep: O Mal Nunca Dorme | 25/04/2026

Driver’s Ed | 29/04/2026

Monster Summer | 30/04/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

Super Mario Bros.: O Filme | 02/04/2026

The Moment | 05/04/2026

O Agente Secreto | 06/04/2026

Canais e Assinaturas Adicionais (Prime Video Channels)