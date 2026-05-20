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Final de ‘The Boys’ revela destino de Capitão Pátria e agora foca no passado

Último capítulo da produção encerra os principais arcos e deixa portas abertas para derivados futuros

'The Boys': Série da Prime Video chegou ao fim após cinco temporadas com mortes violentas, traições e um encerramento emocional para os protagonistas (Prime Video/ Divulgação)

'The Boys': Série da Prime Video chegou ao fim após cinco temporadas com mortes violentas, traições e um encerramento emocional para os protagonistas (Prime Video/ Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21h16.

O oitavo e último episódio final de "The Boys", intitulado “Sangue e Ossos”, encerra a série da Prime Video apostando no que sempre definiu a produção: violência extrema, humor ácido e personagens moralmente destruídos.

Depois de cinco temporadas construindo a rivalidade entre Bruto e Capitão Pátria, a série finalmente entrega o confronto definitivo entre os dois.

A partir de agora, vamos falar sobre o episódio final, com spoilers. Cuidado!

Fim da série pedia o fim de Capitão Pátria

O episódio começa reforçando tudo o que Capitão Pátria causou ao longo da trama. O personagem aparece ainda mais desequilibrado e convencido de sua posição quase divina. A reta final transforma a Casa Branca em um verdadeiro campo de guerra, com Bruto e os integrantes do grupo tentando impedir o colapso total do país.

Muitos fãs esperavam que o Capitão Pátria finalmente recebesse o castigo merecido, principalmente após a temporada mostrar o personagem em seu estado mais instável e delirante. O “herói” alcança a imortalidade graças à V1, substância aplicada anteriormente em supers mais antigos, como Soldier Boy, personagem de Jensen Ackles.

Mas existe uma fraqueza importante ligada ao Composto V. A explosão de energia desenvolvida por Soldier Boy após anos sendo submetido a doses extremas de radiação se torna a chave para derrotá-lo. Antes de morrer, Francês consegue transferir essa habilidade para Kimiko, interpretada por Karen Fukuhara.

A grande virada acontece quando Kimiko usa essa habilidade para remover os poderes de Capitão Pátria. Sem sua invencibilidade, o vilão finalmente fica vulnerável. É nesse momento que Bruto o mata de forma brutal, usando um pé de cabra para esmagar seu crânio. A morte encerra uma das maiores ameaças da série de maneira extremamente violenta, exatamente no estilo que transformou "The Boys" em fenômeno.

Outros personagens também não escapam

Mas a queda de Capitão Pátria não encerra o caos. Após cumprir sua vingança, Bruto decide levar seu plano ao extremo e tenta exterminar todos os supers restantes usando o vírus mortal apresentado anteriormente na temporada. Hughie percebe que o antigo aliado perdeu completamente o controle e toma uma decisão drástica. Ele mata Bruto para impedir um genocídio em massa.

O episódio também traz outras mortes importantes. Profundo finalmente enfrenta as consequências de seus atos e acaba sendo atacado por criaturas marinhas durante uma luta contra Luz-Estrela. Já Oh Pai morre de maneira grotesca durante a invasão da Casa Branca. 

Apesar do encerramento sangrento, a série reserva momentos mais emocionais para os sobreviventes. Hughie e Annie aparecem vivendo juntos após os acontecimentos finais, com Annie grávida e Hughie recebendo um convite para trabalhar para o governo americano, enquanto Stan Edgar reassume o controle da Vought.

É o fim?

Com Bruto, Capitão Pátria e praticamente todos os supers corruptos fora do jogo, o final de "The Boys" encerra a maioria de seus conflitos sem deixar grandes pontas soltas. Ainda assim, a série dá sinais de que esse universo pode continuar vivo de alguma forma. Mesmo após o cancelamento de "Gen V", personagens do derivado aparecem rapidamente no começo do episódio, indicando que suas histórias talvez ainda não tenham chegado ao fim.

Além disso, "Vought Rising", novo spin-off de "The Boys", irá explorar os primeiros anos da Vought International, nos anos 1950, em Nova York, o surgimento dos primeiros supers e o passado de figuras já conhecidas pelos fãs da franquia.

A série conta com o retorno de Jensen Ackles no papel de Soldier Boy e Aya Cash como Tempesta, ainda usando a identidade de Clara Vought naquele período.

A produção ainda não ganhou data oficial de estreia, mas deve chegar ao Prime Video em 2027.

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