Conflito entre EUA e Irã vive trégua frágil no Oriente Médio

A guerra entre Estados Unidos e Irã entrou em uma fase de relativa trégua após quase duas semanas de ataques recíprocos, mas o conflito continua longe de uma solução definitiva.

Embora os bombardeios tenham sido interrompidos nos últimos dias, as ameaças militares permanecem, o Estreito de Ormuz segue fechado e as negociações sobre o programa nuclear iraniano ainda enfrentam impasses.

A pausa nos confrontos abriu espaço para uma tentativa de retomada da diplomacia. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, afirmou que o presidente Donald Trump decidiu dar "algum espaço" para as negociações com Teerã, mas ressaltou que Washington continua preparado para retomar ataques caso considere necessário.

Irã suspende ataques, mas mantém pressão no Estreito de Ormuz

O governo iraniano confirmou que interrompeu temporariamente suas ações militares após a suspensão dos bombardeios americanos. Segundo o porta-voz militar Mohammad Akraminia, a estratégia de Teerã continua baseada na resposta às ofensivas dos Estados Unidos.

Apesar da redução das hostilidades, o Irã mantém fechado o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo e gás natural.

Nos últimos dias, a Guarda Revolucionária interceptou navios que tentavam atravessar a passagem por rotas consideradas não autorizadas e afirmou que apenas embarcações seguindo as determinações iranianas podem navegar na região.

O fechamento parcial do Estreito de Ormuz continua sendo o principal ponto de tensão da crise por seu potencial de afetar o abastecimento global de petróleo e elevar os custos da energia.

Programa nuclear continua no centro da disputa

Mesmo durante a pausa nos combates, o programa nuclear iraniano permanece como o principal foco das divergências. Donald Trump voltou a afirmar que poderá ordenar novos ataques contra instalações nucleares iranianas caso considere necessário impedir o avanço do enriquecimento de urânio.

Nos últimos dias, o presidente americano declarou que os Estados Unidos poderão atacar a montanha Pickaxe, onde serviços de inteligência israelenses acreditam que o Irã tenha transferido centrífugas avançadas e estoques de urânio enriquecido após ataques realizados em 2025.

Israel pressiona por continuidade da ofensiva

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantém a defesa de uma postura firme contra Teerã e deve reforçar essa posição em reunião prevista com Donald Trump nesta semana. O governo israelense sustenta que o programa nuclear iraniano representa uma ameaça à segurança regional e considera insuficiente uma solução exclusivamente diplomática.

Teerã, por sua vez, insiste que seu programa nuclear possui objetivos civis e acusa Estados Unidos e Israel de utilizarem o tema como justificativa para ampliar a pressão militar e econômica sobre o país.

A interrupção temporária dos ataques reduziu parte da pressão sobre o mercado internacional de petróleo. Após semanas de forte volatilidade, os preços recuaram diante da expectativa de que a escalada militar não avance no curto prazo.

*Com AFP