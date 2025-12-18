Prime Video revela série que vai substituir 'O Verão Que Mudou Minha Vida'

A Prime Video anunciou o desenvolvimento de uma nova série para ocupar o espaço deixado por “O Verão Que Mudou Minha Vida”. A plataforma vai adaptar o romance “A Probabilidade de Milagres”, da escritora Wendy Wunder. O projeto ainda está em fase inicial de produção. A informação foi divulgada após o encerramento da série juvenil exibida pelo streaming.

Segundo o site Collider, a adaptação será assinada pela roteirista Katie Lovejoy, que também é responsável pela franquia “Para Todos os Garotos Que Já Amei”, da Netflix. As obras são baseadas nos livros de Jenny Han, autora de “O Verão Que Mudou Minha Vida”.

A escolha reforça a aposta em nomes ligados a sucessos do gênero. O roteiro ainda não tem data de estreia confirmada.

Qual a nova série da Prime?

A trama acompanha Campbell Copper, uma adolescente diagnosticada com câncer terminal. Após saber da doença, ela se muda com a mãe e a irmã para a cidade de Promise. O local é conhecido por histórias associadas a milagres.

A protagonista, no entanto, adota uma visão racional sobre a própria condição. Ao longo do verão, experiências pessoais mudam sua perspectiva. O enredo combina drama, amadurecimento e romance.

Em nota, Katie Lovejoy afirmou que conheceu o livro em 2011, antes de iniciar sua carreira como roteirista. Segundo ela, o projeto marca a adaptação de uma história acompanhada há anos.

A série será produzida pela Alloy Entertainment. A produção conta ainda com a Warner Bros. Television e a Amazon MGM Studios.