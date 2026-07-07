'Obsessão': terror independente de US$ 750 mil vira fenômeno de US$ 400 milhões

O ano de 2026 ganhou um protagonista inesperado nas bilheterias. Produzido com apenas US$ 750 mil, "Obsessão" ultrapassou a marca de US$ 400 milhões em arrecadação mundial e entrou para a história como um dos maiores sucessos já registrados por um filme de terror independente. O longa dirigido por Curry Barker segue em cartaz e continua atraindo público ao redor do mundo.

Uma marca histórica para o terror

Segundo dados da Variety, "Obsessão" já soma US$ 403 milhões em bilheteria global. Desse total, US$ 245 milhões vieram da América do Norte, enquanto outros US$ 157 milhões foram arrecadados no mercado internacional. O resultado foi alcançado após cerca de dois meses de exibição nos cinemas.

O desempenho impressiona ainda mais pelo orçamento enxuto. Com custo estimado em apenas US$ 750 mil, o filme multiplicou seu investimento centenas de vezes e consolidou uma das trajetórias comerciais mais lucrativas do cinema recente.

Da internet para Hollywood

Antes de dirigir "Obsessão", Curry Barker ficou conhecido como criador de conteúdo no YouTube. O cineasta escreveu, dirigiu e editou o longa, que acompanha Bear, um jovem apaixonado por sua amiga Nikki. Ao recorrer a um objeto sobrenatural para conquistar o amor da garota, ele desencadeia acontecimentos cada vez mais perturbadores.

O filme estreou cercado por elogios da crítica e rapidamente ganhou força graças ao boca a boca do público. A combinação entre romance, suspense psicológico e horror sobrenatural transformou a produção em um dos títulos mais comentados da temporada.

A campanha de "Obsessão" já havia quebrado diversos recordes antes mesmo de atingir os US$ 400 milhões. O longa tornou-se a maior bilheteria da história da Focus Features e também superou "A Bruxa de Blair" (1999) como o filme adquirido em festivais que mais arrecadou nos cinemas mundialmente.

Longa já chegou ao streaming

O filme pode ser alugado ou comprado no Prime Video, YouTube e Apple TV. Os valores sugeridos são de R$ 29,90 para aluguel e R$ 59,90 para compra digital.

Neste momento, o longa ainda não faz parte do catálogo por assinatura de nenhuma plataforma de streaming.

A versão digital inclui conteúdos extras, como bastidores da produção e comentários do diretor Curry Barker. O lançamento físico em DVD, Blu-ray e 4K UHD está previsto para 14 de julho nos Estados Unidos, com chegada futura ao streaming Peacock, segundo a Variety.