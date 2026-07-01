Lançamentos do Prime Video em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes de ação, suspense e drama.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a primeira temporada de Elle: Legalmente Loira, a segunda temporada da animação Batman: Cruzado Encapuzado, além da estreia em formato de série de The Ghost in the Shell.

Já para os filmes, a chegada do aclamado drama histórico Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e a ação brutal de Kraven, o Caçador garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. Títulos de festivais como Eu Vi o Brilho da TV completam a lista de adições de peso do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em julho de 2026:

Séries que entram no Prime Video em julho

Elle: Legalmente Loira - Temporada 1 | 01/07/2026

Magilumiere Magical Girls Inc. - Temporada 2 | 04/07/2026

The Ghost in the Shell - Temporada 1 | 07/07/2026

De Caipira a Mestre Espadachim - Temporada 1 | 08/07/2026

Parceiras No Crime - Temporada 1 | 15/07/2026

Batman: Cruzado Encapuzado - Temporada 2 | 31/07/2026

Filmes que entram no Prime Video em julho

Eu Vi o Brilho da TV | 04/07/2026

Manual Prático da Vingança Lucrativa | 08/07/2026

Boulevard | 10/07/2026

O Drama | 10/07/2026

Kraven, o Caçador | 15/07/2026

Missão Refúgio | 17/07/2026

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | 24/07/2026

The Devil’s Mouth | 29/07/2026

Song Sung Blue: Um Sonho a Dois | 31/07/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

Obsessão | 01/07/2026

Na Zona Cinzenta | 02/07/2026