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Lançamentos do Prime Video em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O prelúdio 'Elle: Legalmente Loira', o drama de época 'Hamnet' e a animação 'Batman: Cruzado Encapuzado' estão entre os destaques do mês

Prime Video: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação/Divulgação)

Prime Video: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h36.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes de ação, suspense e drama.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a primeira temporada de Elle: Legalmente Loira, a segunda temporada da animação Batman: Cruzado Encapuzado, além da estreia em formato de série de The Ghost in the Shell.

Já para os filmes, a chegada do aclamado drama histórico Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e a ação brutal de Kraven, o Caçador garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. Títulos de festivais como Eu Vi o Brilho da TV completam a lista de adições de peso do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em julho de 2026:

Séries que entram no Prime Video em julho

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  • Elle: Legalmente Loira - Temporada 1 | 01/07/2026
  • Magilumiere Magical Girls Inc. - Temporada 2 | 04/07/2026
  • The Ghost in the Shell - Temporada 1 | 07/07/2026
  • De Caipira a Mestre Espadachim - Temporada 1 | 08/07/2026
  • Parceiras No Crime - Temporada 1 | 15/07/2026
  • Batman: Cruzado Encapuzado - Temporada 2 | 31/07/2026

Filmes que entram no Prime Video em julho

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  • Eu Vi o Brilho da TV | 04/07/2026
  • Manual Prático da Vingança Lucrativa | 08/07/2026
  • Boulevard | 10/07/2026
  • O Drama | 10/07/2026
  • Kraven, o Caçador | 15/07/2026
  • Missão Refúgio | 17/07/2026
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | 24/07/2026
  • The Devil’s Mouth | 29/07/2026
  • Song Sung Blue: Um Sonho a Dois | 31/07/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

  • Obsessão | 01/07/2026
  • Na Zona Cinzenta | 02/07/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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