Lançamentos do Prime Video em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes de ação, suspense e drama.
Entre os destaques para as séries, estão produções como a primeira temporada de Elle: Legalmente Loira, a segunda temporada da animação Batman: Cruzado Encapuzado, além da estreia em formato de série de The Ghost in the Shell.
Já para os filmes, a chegada do aclamado drama histórico Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e a ação brutal de Kraven, o Caçador garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. Títulos de festivais como Eu Vi o Brilho da TV completam a lista de adições de peso do mês.
Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em julho de 2026:
Séries que entram no Prime Video em julho
- Elle: Legalmente Loira - Temporada 1 | 01/07/2026
- Magilumiere Magical Girls Inc. - Temporada 2 | 04/07/2026
- The Ghost in the Shell - Temporada 1 | 07/07/2026
- De Caipira a Mestre Espadachim - Temporada 1 | 08/07/2026
- Parceiras No Crime - Temporada 1 | 15/07/2026
- Batman: Cruzado Encapuzado - Temporada 2 | 31/07/2026
Filmes que entram no Prime Video em julho
- Eu Vi o Brilho da TV | 04/07/2026
- Manual Prático da Vingança Lucrativa | 08/07/2026
- Boulevard | 10/07/2026
- O Drama | 10/07/2026
- Kraven, o Caçador | 15/07/2026
- Missão Refúgio | 17/07/2026
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | 24/07/2026
- The Devil’s Mouth | 29/07/2026
- Song Sung Blue: Um Sonho a Dois | 31/07/2026
Loja Prime Video (Aluguel e Compra)
- Obsessão | 01/07/2026
- Na Zona Cinzenta | 02/07/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)