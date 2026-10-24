Halloween 2026: 6 séries de casas mal-assombradas para maratonar no streaming

O Halloween, celebrado no dia 31 de outubro, é uma oportunidade para explorar histórias de fantasmas, mistérios sobrenaturais e lugares onde o passado continua assombrando os vivos. Entre os cenários mais tradicionais do terror, as casas mal-assombradas ocupam um lugar especial, com corredores escuros, portas que se abrem sozinhas e segredos escondidos entre as paredes.

Para quem pretende entrar no clima da data, algumas séries transformam residências, mansões e até hotéis em cenários de histórias assustadoras. As produções combinam sustos, suspense psicológico e dramas familiares, criando tramas que prendem a atenção ao longo dos episódios.

Confira sete séries para maratonar antes do Halloween:

1. 'A Maldição da Residência Hill'

Criada por Mike Flanagan, "A Maldição da Residência Hill" acompanha os irmãos Crain, que cresceram em uma mansão marcada por acontecimentos inexplicáveis. Anos depois, os traumas da infância continuam afetando a vida dos personagens, que precisam enfrentar as lembranças daquele período.

A narrativa alterna entre passado e presente para revelar o que aconteceu na residência e como a experiência afetou cada integrante da família. O terror aparece tanto nas manifestações sobrenaturais quanto nas relações entre os irmãos, que carregam diferentes formas de sofrimento.

Onde assistir: Netflix.

2. 'A Maldição da Mansão Bly'

Também criada por Mike Flanagan, "A Maldição da Mansão Bly" acompanha uma jovem governanta contratada para cuidar de duas crianças em uma propriedade rural inglesa. Aos poucos, acontecimentos estranhos revelam que a mansão guarda histórias trágicas e presenças que interferem na rotina dos moradores.

A produção aposta em uma atmosfera gótica, com jardins sombrios, corredores antigos e personagens ligados a acontecimentos do passado. O mistério se desenvolve gradualmente, enquanto a série explora temas como luto, memória, amor e perda.

Onde assistir: Netflix.

3. 'American Horror Story: Murder House'

A primeira temporada de "American Horror Story" acompanha a família Harmon, que se muda para uma antiga mansão em Los Angeles em busca de um recomeço. A propriedade tem um histórico de mortes violentas, e seus novos moradores passam a conviver com acontecimentos que desafiam qualquer explicação racional.

A casa concentra histórias de antigos residentes, segredos perturbadores e aparições que interferem diretamente na vida da família. Com personagens como Constance Langdon, interpretada por Jessica Lange, a produção mistura horror sobrenatural, violência e conflitos entre vizinhos.

Onde assistir: Disney+.

4. 'Marianne'

A série francesa "Marianne" acompanha Emma Larsimon, uma escritora de terror que decide encerrar sua saga literária sobre uma bruxa. A decisão muda quando ela descobre que a entidade de suas histórias parece existir no mundo real e está ligada à sua cidade natal.

Ao retornar para casa, Emma encontra pessoas e lugares associados ao seu passado, enquanto acontecimentos sobrenaturais começam a ameaçar aqueles que estão ao seu redor. A trama explora a relação entre a escritora, suas criações e uma presença que parece conhecer seus maiores medos.

Embora a história envolva uma bruxa, as residências e os ambientes familiares também funcionam como espaços de ameaça. A produção aposta em imagens perturbadoras, sustos intensos e uma atmosfera de pesadelo, sendo uma opção para quem procura um terror mais agressivo durante a maratona de Halloween.

Onde assistir: Netflix.

5. 'Servant'

Criada por Tony Basgallop e produzida com participação de M. Night Shyamalan, "Servant" acompanha um casal da Filadélfia que contrata uma babá para cuidar de um bebê. Dentro da residência, a chegada da funcionária desencadeia acontecimentos estranhos e amplia as tensões entre os moradores.

A casa é um dos principais elementos da narrativa. Com ambientes fechados, iluminação contida e uma rotina aparentemente organizada, o imóvel passa a concentrar situações que deixam o espectador em dúvida sobre o que é real.

O terror da série se desenvolve por meio de pequenos acontecimentos, comportamentos suspeitos e segredos que surgem ao longo dos episódios. A trama também aborda o luto e as consequências emocionais de uma perda familiar.

Onde assistir: Apple TV+.

6. 'O Clube da Meia-Noite'

Criada por Mike Flanagan e Leah Fong, "O Clube da Meia-Noite" acompanha um grupo de jovens que vive em uma instituição para pacientes com doenças terminais. Todas as noites, eles se reúnem para contar histórias assustadoras, mas a rotina do grupo começa a ser afetada por acontecimentos inexplicáveis ligados ao local.

A residência que abriga os personagens tem um passado misterioso, com histórias sobre antigos moradores e fenômenos que desafiam a compreensão dos jovens. Aos poucos, o espaço ganha importância para o desenvolvimento da trama.

A série mistura narrativas de terror contadas pelos próprios personagens com o mistério que envolve a instituição. Essa estrutura permite explorar diferentes estilos de horror, incluindo fantasmas, maldições e situações sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix.