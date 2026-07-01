Fenômeno de bilheteria, 'Obsessão' já está disponível online; veja onde

O terror “Obsessão” já está disponível para compra e aluguel nas principais plataformas digitais. O longa dirigido por Curry Barker chega ao mercado pay per view após se tornar um dos maiores fenômenos cinematográficos de 2026, superando a marca de US$ 370 milhões em bilheteria mundial e alcançando o posto de maior bilheteria de um filme original da década de 2020.

Segundo dados da plataforma Box Office Mojo, o filme acumula atualmente US$ 372,6 milhões globalmente, sendo US$ 235,3 milhões nos EUA e US$ 137,3 milhões internacionalmente.

A produção também ultrapassou vencedor de quatro estatuetas no Oscar 2026, “Pecadores”, que havia arrecadado US$ 370,3 milhões, estabelecendo um novo recorde para uma obra original da década.

Onde assistir a “Obsessão”?

O filme pode ser alugado ou comprado digitalmente no Prime Video, YouTube e Apple TV. No Brasil, o aluguel custa R$ 29,90, enquanto a compra sai por R$ 59,90.

A versão digital inclui conteúdos extras, como bastidores da produção e comentários do diretor Curry Barker. O lançamento físico em DVD, Blu-ray e 4K UHD está previsto para 14 de julho, com chegada futura ao streaming Peacock, segundo a Variety.

A estreia nos cinemas aconteceu em 15 de maio de 2026, com distribuição da Focus Features, e rapidamente transformou uma produção de baixo orçamento em um dos maiores sucessos do ano. O orçamento do filme foi de apenas US$ 750 mil, segundo o Omelete.

História e sucesso entre público e crítica

“Obsessão” acompanha um jovem romântico que quebra o misterioso objeto conhecido como “One Wish Willow” para conquistar a pessoa por quem é apaixonado. O desejo inicialmente se realiza, mas ele descobre que interferir com forças desconhecidas pode trazer consequências sombrias.

O elenco reúne Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter. A produção marcou a estreia de Barker, de 20 anos, como roteirista e diretor.

Além do desempenho comercial, o longa também recebeu boa recepção da crítica e do público. O filme venceu o Prêmio do Público no Festival de Sitges e passou por eventos como o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) e o Fantastic Fest.

A produção recebeu nota A- no CinemaScore, pesquisa feita com espectadores após as sessões nos Estados Unidos.