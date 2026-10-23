Folga para jogar GTA 6? Faltas no trabalho podem provocar perdas de R$ 5 bilhões

GTA 6: Novo título da Rockstar Games pode mudar a rotina de empresas americanas com funcionários de folga para jogar. (Reprodução)
Repórter
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16h59.
O lançamento de GTA 6, previsto para 19 de novembro, pode levar cerca de 1,5 milhão de trabalhadores a faltar ao trabalho nos Estados Unidos. Segundo estimativa do economista José García Montalvo, professor da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, essas ausências poderiam gerar uma perda de aproximadamente US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões) em produtividade em um único dia.
O cálculo considera o impacto de funcionários que pretendem tirar folga para jogar o novo título da Rockstar Games. Trata-se, porém, de uma estimativa acadêmica, e não de uma previsão oficial de perdas para a economia americana.
A projeção dá uma dimensão da expectativa em torno do jogo e indica que os efeitos da estreia podem chegar à rotina das empresas, com parte dos funcionários reservando a data para jogar.
As versões que circulam sobre a projeção relacionam as possíveis faltas a uma produção anual de aproximadamente US$ 70 mil por trabalhador. As informações disponíveis, no entanto, não detalham uma metodologia que permita reproduzir o resultado de US$ 1 bilhão.
Por isso, o valor não deve ser apresentado como uma perda confirmada nem como uma previsão oficial para a economia americana. Também é necessário distinguir trabalhadores que negociam férias ou folgas daqueles que deixam de comparecer ao serviço sem autorização.
Mesmo que ocorram ausências, seus efeitos dependem de fatores como a atividade exercida, a organização das equipes e a possibilidade de compensar tarefas em outros dias.
O planejamento para passar dias diante do jogo já aparece em relatos de fãs. Uma reportagem do The Wall Street Journal reuniu jogadores que pretendem usar férias para acompanhar a estreia, entre eles profissionais de tecnologia e um servidor público brasileiro.
Um dos entrevistados, Bud Burruss, disse que pretende tirar cinco dias de folga na semana anterior ao feriado americano de Ação de Graças. O caso ilustra como o lançamento passou a orientar a agenda de parte do público antes mesmo de o título chegar ao mercado.
Do lado das empresas, a expectativa aparece nas projeções da Take-Two Interactive, controladora da Rockstar. A companhia prevê fluxo de caixa operacional superior a US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2027, período que inclui o lançamento de GTA 6. O indicador corresponde ao caixa gerado pelas atividades operacionais do grupo.
A projeção se refere ao conjunto das operações da Take-Two durante o exercício. Portanto, não representa apenas o dinheiro que GTA 6 poderá gerar no lançamento.
Também não há equivalência entre essa previsão financeira e a estimativa de impacto sobre a produtividade americana. Os valores tratam de atividades, períodos e indicadores diferentes, sem indicar uma transferência direta de recursos dos empregadores para a companhia.
A repercussão chegou às Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo o The Wall Street Journal, um batalhão do Exército ofereceu quatro dias de folga associados ao lançamento para soldados que renovassem o vínculo com a instituição.
Nesse caso, o descanso integra uma iniciativa de incentivo à permanência dos militares. O benefício está condicionado à renovação do alistamento, e não apenas ao interesse em jogar.
No Brasil, o lançamento de um videogame não está entre as hipóteses de ausência sem prejuízo do salário previstas no artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O dispositivo reúne situações específicas em que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço.
Uma falta injustificada pode gerar desconto e afetar a remuneração do descanso semanal, conforme as condições previstas no artigo 6º da Lei nº 605/1949. Para reservar o período ao jogo, o trabalhador pode negociar previamente férias ou uma folga com a empresa.
A contagem regressiva para GTA 6 entrou na reta final. Nesta segunda-feira, 19, falta exatamente um mês para o lançamento oficial do novo capítulo da franquia da Rockstar Games, considerado um dos jogos mais aguardados da última década.
Depois de 13 anos desde a estreia de GTA 5 e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento, a Rockstar mantém o cronograma para disponibilizar o título em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
O novo game levará os jogadores de volta à icônica Vice City, agora inserida no estado fictício de Leonida. A trama será centrada nos protagonistas Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma complexa conspiração criminosa espalhada pela região.
Com a chegada cada vez mais próxima, os jogadores já podem se preparar para instalar o game antecipadamente. A Rockstar confirmou que o pré-download será liberado em 12 de novembro, uma semana antes da estreia oficial.
A medida permitirá que os usuários baixem os arquivos com antecedência, evitando congestionamentos nos servidores e reduzindo o tempo de espera no dia do lançamento.
No Brasil, a edição padrão de GTA 6 será vendida por R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition custará R$ 549,90. A versão mais cara inclui conteúdos adicionais para os jogadores que desejam uma experiência ampliada logo nos primeiros dias.
Outro detalhe que chama atenção é a estratégia de distribuição adotada pela Rockstar. Mesmo nas lojas físicas, haverá versões comercializadas em caixa contendo apenas um código para download do jogo.
Na prática, isso significa que será necessário ter conexão com a internet para instalar GTA 6, independentemente de a compra ter sido feita na loja digital ou no varejo tradicional.
A proximidade do lançamento também aumenta a expectativa por novos materiais promocionais. Os vídeos e imagens divulgados até agora destacam a ambientação de Leonida, a recriação de Vice City e a variedade de atividades disponíveis no mundo aberto.
A narrativa acompanhará Jason e Lucia enquanto tentam sobreviver em meio a uma rede criminosa que se expande pelo estado, prometendo uma experiência mais ambiciosa e detalhada do que os títulos anteriores da série.
Enquanto os usuários de consoles já têm data confirmada para jogar GTA 6, os fãs de computador ainda aguardam uma confirmação oficial da Rockstar.
Rumores recentes apontam que a versão para PC pode chegar durante o primeiro trimestre de 2027, possivelmente até o fim de março. Caso a previsão seja confirmada, o intervalo entre as versões de console e computador será significativamente menor do que o observado em lançamentos anteriores da empresa, como GTA 5 e Red Dead Redemption 2.