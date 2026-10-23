Folga para jogar GTA 6? Faltas no trabalho podem provocar perdas de R$ 5 bilhões

O lançamento de GTA 6, previsto para 19 de novembro, pode levar cerca de 1,5 milhão de trabalhadores a faltar ao trabalho nos Estados Unidos. Segundo estimativa do economista José García Montalvo, professor da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha, essas ausências poderiam gerar uma perda de aproximadamente US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões) em produtividade em um único dia.

O cálculo considera o impacto de funcionários que pretendem tirar folga para jogar o novo título da Rockstar Games. Trata-se, porém, de uma estimativa acadêmica, e não de uma previsão oficial de perdas para a economia americana.

A projeção dá uma dimensão da expectativa em torno do jogo e indica que os efeitos da estreia podem chegar à rotina das empresas, com parte dos funcionários reservando a data para jogar.

O que está por trás da estimativa de impacto

As versões que circulam sobre a projeção relacionam as possíveis faltas a uma produção anual de aproximadamente US$ 70 mil por trabalhador. As informações disponíveis, no entanto, não detalham uma metodologia que permita reproduzir o resultado de US$ 1 bilhão.

Por isso, o valor não deve ser apresentado como uma perda confirmada nem como uma previsão oficial para a economia americana. Também é necessário distinguir trabalhadores que negociam férias ou folgas daqueles que deixam de comparecer ao serviço sem autorização.

Mesmo que ocorram ausências, seus efeitos dependem de fatores como a atividade exercida, a organização das equipes e a possibilidade de compensar tarefas em outros dias.

Jogadores reservam férias para o lançamento

O planejamento para passar dias diante do jogo já aparece em relatos de fãs. Uma reportagem do The Wall Street Journal reuniu jogadores que pretendem usar férias para acompanhar a estreia, entre eles profissionais de tecnologia e um servidor público brasileiro.

Um dos entrevistados, Bud Burruss, disse que pretende tirar cinco dias de folga na semana anterior ao feriado americano de Ação de Graças. O caso ilustra como o lançamento passou a orientar a agenda de parte do público antes mesmo de o título chegar ao mercado.

Take-Two prevê geração de caixa superior a US$ 1 bilhão

Do lado das empresas, a expectativa aparece nas projeções da Take-Two Interactive, controladora da Rockstar. A companhia prevê fluxo de caixa operacional superior a US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2027, período que inclui o lançamento de GTA 6. O indicador corresponde ao caixa gerado pelas atividades operacionais do grupo.

A projeção se refere ao conjunto das operações da Take-Two durante o exercício. Portanto, não representa apenas o dinheiro que GTA 6 poderá gerar no lançamento.

Também não há equivalência entre essa previsão financeira e a estimativa de impacto sobre a produtividade americana. Os valores tratam de atividades, períodos e indicadores diferentes, sem indicar uma transferência direta de recursos dos empregadores para a companhia.

Militares também entram nos planos para a estreia

A repercussão chegou às Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo o The Wall Street Journal, um batalhão do Exército ofereceu quatro dias de folga associados ao lançamento para soldados que renovassem o vínculo com a instituição.

Nesse caso, o descanso integra uma iniciativa de incentivo à permanência dos militares. O benefício está condicionado à renovação do alistamento, e não apenas ao interesse em jogar.

Faltar ao trabalho para jogar é permitido no Brasil?

No Brasil, o lançamento de um videogame não está entre as hipóteses de ausência sem prejuízo do salário previstas no artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O dispositivo reúne situações específicas em que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço.

Uma falta injustificada pode gerar desconto e afetar a remuneração do descanso semanal, conforme as condições previstas no artigo 6º da Lei nº 605/1949. Para reservar o período ao jogo, o trabalhador pode negociar previamente férias ou uma folga com a empresa.

Saiba tudo sobre o GTA 6

A contagem regressiva para GTA 6 entrou na reta final. Nesta segunda-feira, 19, falta exatamente um mês para o lançamento oficial do novo capítulo da franquia da Rockstar Games, considerado um dos jogos mais aguardados da última década.