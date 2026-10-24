Marketing

McDonald’s encerra patrocínio da Copa do Mundo após 32 anos, diz site

Decisão faz parte de uma reformulação do marketing da rede, que busca priorizar propriedades intelectuais próprias

Seleção da Espanha e McDonald’s durante a final da Copa do Mundo FIFA de 2026, entre Espanha e Argentina, no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 19 de julho de 2026. (Getty Images)

Seleção da Espanha e McDonald’s durante a final da Copa do Mundo FIFA de 2026, entre Espanha e Argentina, no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 19 de julho de 2026. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17h52.

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O McDonald’s não renovará seu contrato de patrocínio com a Fifa após 32 anos de parceria. A decisão faz parte de uma reformulação da estratégia de marketing da rede de fast-food, que pretende priorizar propriedades intelectuais próprias. A informação é do veículo especializado Adweek.

A parceria, vigente desde 1994, garantia à empresa exposição de marca em eventos da entidade, incluindo a Copa do Mundo.

O McDonald’s era a marca oficial de alimentação dos torneios da Fifa.

O fim do contrato ocorre após a maior campanha da história do McDonald’s para a Copa do Mundo de 2026.

Criada pela agência Wieden+Kennedy, de Nova York, a ação alcançou mais de 110 países e foi descrita pela companhia como seu maior esforço de marketing do ano.

Campanha da Copa ficou abaixo das expectativas

Apesar do alcance internacional, a campanha teve desempenho inferior ao esperado pela empresa, segundo a Adweek.

Na apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2026, o diretor financeiro do McDonald’s, Ian Borden, afirmou que a iniciativa impulsionou os negócios e gerou entusiasmo na rede, mas ficou abaixo das expectativas.

A avaliação ocorreu em um período de desaceleração do crescimento do McDonald’s nos Estados Unidos. A empresa, porém, não atribuiu diretamente essa desaceleração à campanha da Copa.

O encerramento do contrato também pode repercutir nos acordos de mídia da Fifa.

No Brasil, o McDonald’s costumava comprar cotas de patrocínio nas transmissões de jogos da Copa do Mundo aproveitando os direitos comerciais associados à parceria global.

Acompanhe tudo sobre:McDonald'sCopa do MundoPatrocínio

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