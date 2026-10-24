McDonald’s encerra patrocínio da Copa do Mundo após 32 anos, diz site

O McDonald’s não renovará seu contrato de patrocínio com a Fifa após 32 anos de parceria. A decisão faz parte de uma reformulação da estratégia de marketing da rede de fast-food, que pretende priorizar propriedades intelectuais próprias. A informação é do veículo especializado Adweek.

A parceria, vigente desde 1994, garantia à empresa exposição de marca em eventos da entidade, incluindo a Copa do Mundo.

O McDonald’s era a marca oficial de alimentação dos torneios da Fifa.

O fim do contrato ocorre após a maior campanha da história do McDonald’s para a Copa do Mundo de 2026.

Criada pela agência Wieden+Kennedy, de Nova York, a ação alcançou mais de 110 países e foi descrita pela companhia como seu maior esforço de marketing do ano.

Campanha da Copa ficou abaixo das expectativas

Apesar do alcance internacional, a campanha teve desempenho inferior ao esperado pela empresa, segundo a Adweek.

Na apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2026, o diretor financeiro do McDonald’s, Ian Borden, afirmou que a iniciativa impulsionou os negócios e gerou entusiasmo na rede, mas ficou abaixo das expectativas.

A avaliação ocorreu em um período de desaceleração do crescimento do McDonald’s nos Estados Unidos. A empresa, porém, não atribuiu diretamente essa desaceleração à campanha da Copa.

O encerramento do contrato também pode repercutir nos acordos de mídia da Fifa.

No Brasil, o McDonald’s costumava comprar cotas de patrocínio nas transmissões de jogos da Copa do Mundo aproveitando os direitos comerciais associados à parceria global.