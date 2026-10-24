Pesquisas na véspera do 2º turno: veja quem liderava em 2022 e os números de 2026

RESUMO ＋ As pesquisas divulgadas na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 mostram Flávio Bolsonaro à frente de Lula, em cenário de empate técnico. Em 2022, o cenário era diferente: Lula liderava os seis levantamentos publicados no dia anterior à votação. Naquele ano, o petista venceu a eleição com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Jair Bolsonaro.

As nove pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições de 2026, mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas em cenário de empate técnico.[/grifar]

Os levantamentos indicam diferenças que variam de 0,2 a quatro pontos percentuais entre os candidatos.

O cenário é diferente do registrado há quatro anos. Em 29 de outubro de 2022, também na véspera do segundo turno, as seis últimas pesquisas divulgadas apontavam Lula à frente do então presidente Jair Bolsonaro (PL). As vantagens variavam de 0,8 a oito pontos percentuais nos votos válidos.

Naquela eleição, Lula venceu com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro, uma diferença de 1,80 ponto percentual. O resultado foi mais apertado do que o estimado por quatro dos seis institutos que divulgaram pesquisas na véspera.

Quem liderava as pesquisas na véspera do segundo turno de 2022?

Em 2022, todos os seis levantamentos divulgados no sábado anterior à votação apontavam Lula numericamente à frente de Jair Bolsonaro.

A Paraná Pesquisas apresentava a menor diferença, com 50,4% dos votos válidos para o petista e 49,6% para Bolsonaro. Já a CNT/MDA indicava 51,1% a 48,9%.

Outros quatro levantamentos mostravam vantagens maiores para Lula. A AtlasIntel apontava 53,4% a 46,6%, enquanto Datafolha e Quaest registravam 52% a 48%. O Ipec apresentava a maior distância, com 54% para Lula e 46% para Bolsonaro.

O resultado oficial ficou mais próximo da estimativa da CNT/MDA, que registrou uma diferença de 2,2 pontos percentuais entre os candidatos, ante 1,8 ponto percentual nas urnas.

A Paraná Pesquisas também apresentou percentuais próximos aos registrados na eleição, embora tenha estimado uma diferença menor entre Lula e Bolsonaro: 0,8 ponto percentual.

Os levantamentos foram realizados entre 26 e 29 de outubro de 2022, com margens de erro que variavam de um a 2,2 pontos percentuais, conforme o instituto.

Quem está na frente nas pesquisas da véspera do segundo turno de 2026?

Quatro anos depois, as últimas pesquisas para presidente apresentam um cenário diferente. Os oito levantamentos divulgados neste sábado, 24, mostram Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula.

A maior diferença aparece na pesquisa Gerp, que registra 52% dos votos válidos para o senador e 48% para o presidente. A menor distância é apresentada pela Futura, com 50,1% para Flávio e 49,9% para Lula.

A pesquisa Veritá mostra uma diferença de 3,12 pontos entre os candidatos. Datafolha e Quaest apontam 51% a 49%. A CNT/MDA registra 50,7% a 49,3%, enquanto a AtlasIntel mostra 50,8% a 49,2%.

Nas nove pesquisas divulgadas, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, mas as diferenças estão dentro das respectivas margens de erro, segundo os levantamentos.

O que as pesquisas de 2022 mostram sobre o resultado das eleições?

A comparação com 2022 mostra que as pesquisas realizadas na véspera podem apresentar estimativas diferentes da votação efetivamente registrada nas urnas.

Há quatro anos, os seis institutos apontavam Lula numericamente à frente, mas divergiam sobre o tamanho da diferença entre os candidatos. Enquanto a Paraná Pesquisas estimava uma vantagem de 0,8 ponto percentual, o Ipec apontava oito pontos.

O resultado oficial, de 50,90% a 49,10%, confirmou a vantagem numérica de Lula observada nos levantamentos, mas com uma distância de 1,8 ponto percentual.

Em 2026, as pesquisas divulgadas até o momento mostram Flávio Bolsonaro numericamente à frente. Isso não significa, porém, que o senador vencerá a disputa.

As pesquisas representam estimativas das preferências do eleitorado no período da coleta. Os resultados estão sujeitos às margens de erro e às diferenças metodológicas de cada instituto. O principal objetivo dos levantamentos é mostrar a tendência da disputa e a opinião do eleitor no momento da pesquisa.

Além disso, os levantamentos de 2022 e 2026 não formam uma mesma série histórica. As comparações permitem observar os cenários publicados nas respectivas vésperas, mas não medir diretamente uma mudança de intenção de voto entre as duas eleições, que têm candidatos e contextos distintos.

A maioria das pesquisas de 2026 apresenta o cálculo de votos válidos, que exclui votos brancos e nulos. Esse é o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o vencedor da eleição presidencial.

O segundo turno de 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro. O resultado será definido pela contagem dos votos válidos, independentemente das estimativas apresentadas pelas pesquisas.