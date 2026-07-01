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Lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

A terceira temporada de 'Silo', a estreia do thriller 'Lucky' e o final eletrizante de 'Cabo do Medo' são os destaques do mês

Apple TV+: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Apple TV/Divulgação)

Apple TV+: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Apple TV/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h36.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Apple TV+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e desfechos de temporadas que prometem fortes emoções.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a terceira temporada da ficção científica Silo, o drama de espionagem e trapaça estrelado por Anya Taylor-Joy Lucky, além do retorno da adorada comédia familiar Trying.

Já para os filmes e encerramentos, a chegada da comédia esportiva The Dink - A Última Chance e o aguardado season finale do thriller psicológico Cabo do Medo garantem o entretenimento de alta qualidade. A ficção espacial também brilha com o final de Cidade das Estrelas, derivado do universo de For All Mankind.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026:

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Séries que entram no Apple TV+ em julho

  • Silo - Temporada 3 | 03/07/2026
  • Trying - Temporada 5 | 08/07/2026
  • Lucky - Temporada 1 | 15/07/2026

Filmes que entram no Apple TV+ em julho

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  • The Dink - A Última Chance | 24/07/2026
  • Snoopy Apresenta - Não Há Nada Como a Nossa Casa, Snoopy | 31/07/2026

Finais de Temporada em julho

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  • Cidade das Estrelas - Final da Temporada 1 | 10/07/2026
  • Prazer Máximo Garantido - Final da Temporada 1 | 15/07/2026
  • Cabo do Medo - Final da Minissérie | 31/07/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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