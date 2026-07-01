Lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Apple TV+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e desfechos de temporadas que prometem fortes emoções.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a terceira temporada da ficção científica Silo, o drama de espionagem e trapaça estrelado por Anya Taylor-Joy Lucky, além do retorno da adorada comédia familiar Trying.
Já para os filmes e encerramentos, a chegada da comédia esportiva The Dink - A Última Chance e o aguardado season finale do thriller psicológico Cabo do Medo garantem o entretenimento de alta qualidade. A ficção espacial também brilha com o final de Cidade das Estrelas, derivado do universo de For All Mankind.
Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026:
Séries que entram no Apple TV+ em julho
- Silo - Temporada 3 | 03/07/2026
- Trying - Temporada 5 | 08/07/2026
- Lucky - Temporada 1 | 15/07/2026
Filmes que entram no Apple TV+ em julho
- The Dink - A Última Chance | 24/07/2026
- Snoopy Apresenta - Não Há Nada Como a Nossa Casa, Snoopy | 31/07/2026
Finais de Temporada em julho
- Cidade das Estrelas - Final da Temporada 1 | 10/07/2026
- Prazer Máximo Garantido - Final da Temporada 1 | 15/07/2026
- Cabo do Medo - Final da Minissérie | 31/07/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)