Lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Apple TV+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e desfechos de temporadas que prometem fortes emoções.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a terceira temporada da ficção científica Silo, o drama de espionagem e trapaça estrelado por Anya Taylor-Joy Lucky, além do retorno da adorada comédia familiar Trying.

Já para os filmes e encerramentos, a chegada da comédia esportiva The Dink - A Última Chance e o aguardado season finale do thriller psicológico Cabo do Medo garantem o entretenimento de alta qualidade. A ficção espacial também brilha com o final de Cidade das Estrelas, derivado do universo de For All Mankind.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em julho de 2026:

Séries que entram no Apple TV+ em julho

Silo - Temporada 3 | 03/07/2026

Trying - Temporada 5 | 08/07/2026

Lucky - Temporada 1 | 15/07/2026

Filmes que entram no Apple TV+ em julho

The Dink - A Última Chance | 24/07/2026

Snoopy Apresenta - Não Há Nada Como a Nossa Casa, Snoopy | 31/07/2026

Finais de Temporada em julho

Cidade das Estrelas - Final da Temporada 1 | 10/07/2026

Prazer Máximo Garantido - Final da Temporada 1 | 15/07/2026

Cabo do Medo - Final da Minissérie | 31/07/2026