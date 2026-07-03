'Jaspion' ganha exibição gratuita no YouTube em homenagem a Hikaru Kurosaki

Os fãs de "O Fantástico Jaspion" têm uma nova oportunidade para reviver um dos maiores fenômenos da televisão japonesa no Brasil. Em homenagem ao ator Hikaru Kurosaki, que faleceu aos 64 anos na última quinta-feira, 2, a SATO Company disponibilizou gratuitamente todos os episódios da série no YouTube por tempo limitado.

Série completa fica disponível até 16 de julho

Os 46 episódios podem ser assistidos no canal TokuSato, com opções dubladas e legendadas. A playlist permanecerá disponível até o dia 16 de julho, permitindo que antigos fãs revisitem a aventura e que uma nova geração conheça o herói espacial.

Além do YouTube, a produção também segue disponível gratuitamente no Mercado Play, oferecendo outra alternativa para quem deseja acompanhar a saga de Jaspion.

Um clássico que conquistou o Brasil

Produzida pela Toei Company e exibida originalmente entre 1985 e 1986, "O Fantástico Jaspion" acompanha um jovem guerreiro criado pelo profeta Edin, que parte em uma missão para impedir os planos do vilão Satan Goss e proteger a paz na galáxia.

No Brasil, a série estreou pela Rede Manchete em 1988 e rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. O sucesso abriu espaço para a chegada de diversos outros seriados japoneses do gênero tokusatsu e consolidou Jaspion como um dos personagens mais populares entre o público brasileiro.

O legado de Hikaru Kurosaki

Antes de interpretar Jaspion, Hikaru Kurosaki construiu carreira como dublê em produções como a versão japonesa de "Homem-Aranha", "Battle Fever J" e "Denshi Sentai Denjiman". Depois do sucesso internacional da série, também lançou trabalhos musicais inspirados no personagem.

Nos anos seguintes, o ator deixou o entretenimento e passou a viver em Okinawa, onde trabalhou como instrutor de mergulho. Sua morte foi anunciada nesta semana por um amigo nas redes sociais, sem divulgação da causa.