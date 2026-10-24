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Protestos na França chegam à segunda semana; veja as principais reivindicações

França mobiliza 70 mil agentes para conter novos distúrbios durante a segunda semana de protestos contra o custo de vida

Apesar dos confrontos em Paris e outras cidades, manifestações deste sábado foram menos violentas que as do fim de semana passado, segundo o The Wall Street Journal. (Getty Images)

Apesar dos confrontos em Paris e outras cidades, manifestações deste sábado foram menos violentas que as do fim de semana passado, segundo o The Wall Street Journal. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 16h42.

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Centenas de milhares de pessoas participaram de protestos contra o alto custo de vida na França neste sábado, 24, pelo segundo fim de semana consecutivo. As manifestações registraram confrontos entre policiais e grupos mascarados, mas foram menos violentas do que as da semana anterior. O governo mobilizou 70 mil agentes de segurança para evitar novos distúrbios e saques, em meio à crescente pressão sobre o presidente Emmanuel Macron.

Centenas de milhares de pessoas participaram de protestos em diferentes regiões da França neste sábado, 24, pelo segundo fim de semana consecutivo. As manifestações, que também acontecem em diversos países da Europa, são motivadas pelas altas no custo de vida e ocorreram em meio a confrontos entre policiais e grupos mascarados em Paris e outras cidades.

Apesar dos episódios de violência, os atos foram menos violentos do que os registrados no fim de semana anterior, segundo o The Wall Street Journal. Para evitar a repetição dos distúrbios e saques, as autoridades mobilizaram 70 mil agentes de segurança.

O que os manifestantes reivindicam na França?

O custo de vida é a principal pauta identificada nas manifestações. Os protestos na França refletem a insatisfação com as despesas crescentes, mas as informações disponíveis não detalham reivindicações específicas nem propostas econômicas apresentadas pelos grupos que foram às ruas.

A mobilização ocorre em um momento de pressão sobre o governo de Macron, criticado pela forma como tem lidado com a onda de manifestações e os episódios de violência registrados nos últimos dias.

Por que os protestos preocupam o governo de Macron?

A continuidade das manifestações amplia a pressão sobre Macron, cuja atuação diante dos protestos passou a ser alvo de críticas. A repetição dos atos por dois fins de semana consecutivos indica que o descontentamento relacionado ao custo de vida permanece mobilizando grandes multidões.

O desafio do governo é conter novos episódios de violência em meio à insatisfação popular. Até o momento, as informações disponíveis não apontam quais medidas concretas poderão ser adotadas para responder às reivindicações dos manifestantes.

Perguntas frequentes

Por que estão acontecendo protestos na França? ＋

As manifestações são motivadas principalmente pela insatisfação com o aumento do custo de vida. Os atos fazem parte de uma mobilização que também ocorre em outros países da Europa.

Quantas pessoas participaram dos protestos na França? ＋

Centenas de milhares de pessoas participaram das manifestações realizadas neste sábado, 24, em diferentes regiões do país. O texto não informa um número exato de participantes.

Houve confrontos durante os protestos? ＋

Sim. Foram registrados confrontos entre policiais e grupos mascarados em Paris e outras cidades. Segundo o The Wall Street Journal, porém, os atos foram menos violentos do que os realizados no fim de semana anterior.

Quantos policiais foram mobilizados na França? ＋

As autoridades mobilizaram 70 mil agentes de segurança para tentar evitar a repetição dos episódios de violência, distúrbios e saques registrados anteriormente.

Como os protestos afetam o governo de Emmanuel Macron? ＋

A continuidade das manifestações amplia a pressão sobre o presidente francês, que enfrenta críticas pela atuação do governo diante dos protestos e dos episódios de violência. As informações disponíveis não apontam medidas concretas anunciadas para atender às reivindicações.

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