Protestos na França chegam à segunda semana; veja as principais reivindicações

RESUMO ＋ Centenas de milhares de pessoas participaram de protestos contra o alto custo de vida na França neste sábado, 24, pelo segundo fim de semana consecutivo. As manifestações registraram confrontos entre policiais e grupos mascarados, mas foram menos violentas do que as da semana anterior. O governo mobilizou 70 mil agentes de segurança para evitar novos distúrbios e saques, em meio à crescente pressão sobre o presidente Emmanuel Macron.

Centenas de milhares de pessoas participaram de protestos em diferentes regiões da França neste sábado, 24, pelo segundo fim de semana consecutivo. As manifestações, que também acontecem em diversos países da Europa, são motivadas pelas altas no custo de vida e ocorreram em meio a confrontos entre policiais e grupos mascarados em Paris e outras cidades.

Apesar dos episódios de violência, os atos foram menos violentos do que os registrados no fim de semana anterior, segundo o The Wall Street Journal. Para evitar a repetição dos distúrbios e saques, as autoridades mobilizaram 70 mil agentes de segurança.

O que os manifestantes reivindicam na França?

O custo de vida é a principal pauta identificada nas manifestações. Os protestos na França refletem a insatisfação com as despesas crescentes, mas as informações disponíveis não detalham reivindicações específicas nem propostas econômicas apresentadas pelos grupos que foram às ruas.

A mobilização ocorre em um momento de pressão sobre o governo de Macron, criticado pela forma como tem lidado com a onda de manifestações e os episódios de violência registrados nos últimos dias.

Por que os protestos preocupam o governo de Macron?

A continuidade das manifestações amplia a pressão sobre Macron, cuja atuação diante dos protestos passou a ser alvo de críticas. A repetição dos atos por dois fins de semana consecutivos indica que o descontentamento relacionado ao custo de vida permanece mobilizando grandes multidões.

O desafio do governo é conter novos episódios de violência em meio à insatisfação popular. Até o momento, as informações disponíveis não apontam quais medidas concretas poderão ser adotadas para responder às reivindicações dos manifestantes.