Quase 30 anos depois, 'A Bruxa de Blair' ganha remake e já tem data de estreia

'A Bruxa de Blair': produção da Lionsgate e da Blumhouse pretende apresentar a lenda para uma nova geração (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 25 de junho de 2026 às 13h10.
Os fãs de terror já podem marcar no calendário. O reboot de "A Bruxa de Blair" teve sua data de estreia confirmada para 24 de setembro de 2027 nos Estados Unidos. O projeto é fruto da parceria entre a Lionsgate e a Blumhouse, estúdio responsável por sucessos recentes do gênero.
O novo longa pretende apresentar a história da lendária Bruxa de Blair para uma nova geração de espectadores, ao mesmo tempo em que preserva elementos da mitologia construída pelo filme original de 1999.
A direção ficará a cargo de Dylan Clark, cineasta que ganhou destaque no terror com o curta "Portrait of God" (2022). A escolha foi anunciada meses após a confirmação oficial de que a franquia receberia uma nova versão.
Os detalhes da trama continuam sendo mantidos em segredo, mas os responsáveis pelo projeto afirmam que a produção não será apenas uma simples refilmagem da obra original.
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Um dos aspectos mais comentados do reboot é o envolvimento de integrantes do longa de 1999. Segundo o The Hollywood Reporter, após críticas públicas sobre a falta de participação dos criadores originais nos planos iniciais, a produção passou a contar com vários nomes históricos da franquia.
Os atores Joshua Leonard e Michael C. Williams atuarão como produtores executivos. Os diretores Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, além do produtor Gregg Hale, também foram incorporados à equipe do novo filme.
Lançado em 1999, "A Bruxa de Blair" se tornou um marco do cinema de terror. Produzido com um orçamento de US$ 35 mil , o longa popularizou o formato found footage e arrecadou US$ 248 milhões ao redor do mundo, tornando-se um dos filmes mais lucrativos da história do gênero.
O sucesso de "A Bruxa de Blair" deu origem a outros projetos ao longo dos anos. Em 2000, a franquia ganhou a continuação "A Bruxa de Blair 2: O Livro das Sombras", que não conseguiu repetir o impacto comercial e a recepção do filme original. Já em 2016, a história retornou aos cinemas com "A Bruxa de Blair", remake dirigido por Adam Wingard.
Embora a história permaneça em sigilo, a Variety aponta que a nova versão respeitará a mitologia clássica da Bruxa de Blair. A proposta é expandir o universo da franquia sem abandonar os elementos que transformaram o longa original em um fenômeno do terror moderno.
O filme tem estreia marcada para o dia 24 de de setembro de 2027.