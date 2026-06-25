Quase 30 anos depois, 'A Bruxa de Blair' ganha remake e já tem data de estreia

Os fãs de terror já podem marcar no calendário. O reboot de "A Bruxa de Blair" teve sua data de estreia confirmada para 24 de setembro de 2027 nos Estados Unidos. O projeto é fruto da parceria entre a Lionsgate e a Blumhouse, estúdio responsável por sucessos recentes do gênero.

O novo longa pretende apresentar a história da lendária Bruxa de Blair para uma nova geração de espectadores, ao mesmo tempo em que preserva elementos da mitologia construída pelo filme original de 1999.

Diretor já foi confirmado

A direção ficará a cargo de Dylan Clark, cineasta que ganhou destaque no terror com o curta "Portrait of God" (2022). A escolha foi anunciada meses após a confirmação oficial de que a franquia receberia uma nova versão.

Os detalhes da trama continuam sendo mantidos em segredo, mas os responsáveis pelo projeto afirmam que a produção não será apenas uma simples refilmagem da obra original.

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Equipe original retorna ao projeto

Um dos aspectos mais comentados do reboot é o envolvimento de integrantes do longa de 1999. Segundo o The Hollywood Reporter, após críticas públicas sobre a falta de participação dos criadores originais nos planos iniciais, a produção passou a contar com vários nomes históricos da franquia.

Os atores Joshua Leonard e Michael C. Williams atuarão como produtores executivos. Os diretores Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, além do produtor Gregg Hale, também foram incorporados à equipe do novo filme.

Um dos maiores fenômenos do terror

Lançado em 1999, "A Bruxa de Blair" se tornou um marco do cinema de terror. Produzido com um orçamento de US$ 35 mil , o longa popularizou o formato found footage e arrecadou US$ 248 milhões ao redor do mundo, tornando-se um dos filmes mais lucrativos da história do gênero.

O sucesso de "A Bruxa de Blair" deu origem a outros projetos ao longo dos anos. Em 2000, a franquia ganhou a continuação "A Bruxa de Blair 2: O Livro das Sombras", que não conseguiu repetir o impacto comercial e a recepção do filme original. Já em 2016, a história retornou aos cinemas com "A Bruxa de Blair", remake dirigido por Adam Wingard.

O que esperar do novo filme?

Embora a história permaneça em sigilo, a Variety aponta que a nova versão respeitará a mitologia clássica da Bruxa de Blair. A proposta é expandir o universo da franquia sem abandonar os elementos que transformaram o longa original em um fenômeno do terror moderno.

O filme tem estreia marcada para o dia 24 de de setembro de 2027.