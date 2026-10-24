Halloween em SP e no Rio: veja festas, passeios e eventos para crianças

O Halloween de 2026 terá uma programação diversificada para crianças e famílias em São Paulo e no Rio de Janeiro. Caça aos doces, bailinhos à fantasia, oficinas de artesanato, espetáculos e encontros com personagens fazem parte das atrações previstas para os últimos dias de outubro e o início de novembro.

A data oficial do Dia das Bruxas é 31 de outubro, que neste ano cai em um sábado. A programação inclui opções gratuitas e experiências pagas, desde atividades voltadas aos pequenos até passeios com sustos e cenários temáticos para adolescentes.

Halloween em São Paulo

Festival Halloween Moema: a Praça David Nasser recebe, no dia 24 de outubro, das 10h às 17h, apresentações musicais, shows de mágica, parquinho infantil e a coreografia coletiva Thrill the World. A Trilha Halloween, voltada a crianças de até 16 anos, custa R$ 69 por participante. A entrada no festival é gratuita.

Shopping Frei Caneca: nos dias 24 e 25 de outubro, terá a oficina Criando Monstrinhos. Já nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a atividade será a oficina Sacola Assustadora. As ações acontecem das 14h às 18h e são gratuitas.

Shopping Ibirapuera: no dia 24 de outubro, das 14h às 19h, promove uma festa com concurso de fantasias, bailinho com DJ, personagens, balões e algodão-doce. A participação é gratuita.

Tietê Plaza Shopping: nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 15h às 19h, terá Bailinho Kids, pintura facial, personagens temáticos e caça aos doces. A participação no circuito de guloseimas exige resgate de cupom pelo aplicativo do shopping.

Shopping TriMais Places: nos dias 29, 30 e 31 de outubro, das 17h às 22h, recebe o Labirinto dos Horrores, com cenários sombrios, efeitos especiais e atores caracterizados. Os ingressos custam R$ 10 antecipadamente e R$ 15 na entrada. A atração é recomendada para maiores de 12 anos.

Parque Villa-Lobos: de 31 de outubro a 2 de novembro, o Família no Parque terá brincadeiras, gincanas e atrações como tirolesa, cama elástica e trenzinho. A entrada no espaço é gratuita, enquanto as atividades são cobradas à parte, com preços a partir de R$ 10.

Shopping Penha: em 30 de outubro, das 14h às 18h, terá oficinas temáticas, desfile de fantasias, pintura facial e caça aos doces. A participação exige inscrição prévia.

Butantã Shopping: nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, promove caça aos doces, brincadeiras e tatuagens temáticas. As atividades são divididas em sessões e exigem inscrição.

Shopping SP Market: no dia 31, das 14h às 20h, terá caça aos doces gratuita, com mapa para percorrer lojas participantes e recolher guloseimas. É necessário se inscrever pelo aplicativo do shopping.

Shopping Parque da Cidade: oferece oficinas gratuitas de Halloween nos dias 24 e 31 de outubro, das 14h às 18h. As atividades exigem inscrição antecipada.

Halloween de Rua do Jardim Anália Franco: a Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior recebe, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, uma feira gastronômica e atrações para famílias. A Rota dos Doces tem cobrança própria.

Cine na Praça: no dia 31 de outubro, às 19h, exibe gratuitamente "O Estranho Mundo de Jack" no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo, com concurso de fantasias e distribuição de doces. A entrada está sujeita à lotação.

Halloween pizza with ghosts and spiders, above scene with decor on a rustic wood background

Halloween no Rio de Janeiro

Via Parque Shopping: nos dias 25 e 31 de outubro, a partir das 15h, terá bailinhos de Halloween com cortejo da Animasom, personagens e crianças fantasiadas. A programação inclui uma caça aos doces, realizada em 18 de outubro.

Center Shopping Rio: no dia 24 de outubro, promove uma edição especial do Clubinho do Jack, com show da Banda Huntrix, bailinho, caça aos doces, pintura facial, brincadeiras e encontros com personagens. A entrada é gratuita.

Park Jacarepaguá: no dia 31 de outubro, das 15h30 às 20h, terá recreação, desfile de fantasias, pintura facial e um espetáculo inspirado na Família Addams. A programação é gratuita, com vagas limitadas e inscrição pelo aplicativo Multi.

Shopping Barra World: no dia 30 de outubro, às 18h30, apresenta o espetáculo "Malévola". No dia 31, a programação inclui o Super Halloween, às 16h, e "Abracadabra, As Bruxinhas de Salem", às 18h. As atrações são gratuitas.

Shopping Nova Iguaçu: no dia 31 de outubro, a partir das 14h, promove caça aos doces em duas sessões, com capacidade para 100 crianças. A programação também inclui brincadeiras e o Teatrinho do Super Laranja com um especial da personagem Wandinha Addams, às 16h. A caça exige inscrição pelo aplicativo do shopping.

Américas Shopping: no dia 31 de outubro, das 15h às 18h, terá caça aos doces, desfile de personagens e o Show dos Vilões, às 18h. A caça é destinada a crianças de 3 a 15 anos e exige resgate de benefício pelo aplicativo Club+.

West Shopping: no dia 25 de outubro, a partir das 15h, realiza a Oficina Cupcake Aranha, na qual as crianças poderão preparar doces decorados com elementos de Halloween. A atividade é gratuita e exige inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping.

Recreio Shopping: no dia 31 de outubro, das 14h às 18h, terá oficina de sacolinhas temáticas, caça aos doces e pintura facial. A programação inclui ainda uma caça aos petiscos para animais de estimação, às 18h. As atividades exigem inscrição pela Sympla.

Bangu Shopping: no dia 31 de outubro, das 14h às 18h, promove um bailinho infantil gratuito, com música e crianças fantasiadas. A atividade acontece próximo à loja Riachuelo e dispensa inscrição antecipada.

Shopping Via Brasil: no dia 31 de outubro, a partir das 14h, terá uma edição especial do Clubinho da Bebel, com apresentação de um grupo cover das Huntrix, pintura facial e outras atividades. A entrada é gratuita, com vagas limitadas e inscrições no local.

Shopping Boulevard: no dia 31 de outubro, a partir das 16h, terá desfile de personagens e distribuição de doces. No dia 1º de novembro, também às 16h, a programação continua com um espetáculo teatral da Wandinha.

Shopping Millennium: no dia 31 de outubro, às 16h30, promove o Circuito Slime & Travessuras, atividade gratuita inspirada nas brincadeiras com slime.