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Halloween em SP e no Rio: veja festas, passeios e eventos para crianças

Shoppings, praças e espaços culturais terão atividades gratuitas e pagas, com brincadeiras, oficinas, espetáculos e festas temáticas até o início de novembro

Halloween em SP e no Rio: programação inclui caça aos doces, bailinhos, oficinas criativas e apresentações para diferentes idades, com atrações concentradas nos dias 24, 25 e 31 de outubro (jenifoto/Thinkstock)

Halloween em SP e no Rio: programação inclui caça aos doces, bailinhos, oficinas criativas e apresentações para diferentes idades, com atrações concentradas nos dias 24, 25 e 31 de outubro (jenifoto/Thinkstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12h13.

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O Halloween de 2026 terá uma programação diversificada para crianças e famílias em São Paulo e no Rio de Janeiro. Caça aos doces, bailinhos à fantasia, oficinas de artesanato, espetáculos e encontros com personagens fazem parte das atrações previstas para os últimos dias de outubro e o início de novembro.

A data oficial do Dia das Bruxas é 31 de outubro, que neste ano cai em um sábado. A programação inclui opções gratuitas e experiências pagas, desde atividades voltadas aos pequenos até passeios com sustos e cenários temáticos para adolescentes.

Halloween em São Paulo

Festival Halloween Moema: a Praça David Nasser recebe, no dia 24 de outubro, das 10h às 17h, apresentações musicais, shows de mágica, parquinho infantil e a coreografia coletiva Thrill the World. A Trilha Halloween, voltada a crianças de até 16 anos, custa R$ 69 por participante. A entrada no festival é gratuita.

Shopping Frei Caneca: nos dias 24 e 25 de outubro, terá a oficina Criando Monstrinhos. Já nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a atividade será a oficina Sacola Assustadora. As ações acontecem das 14h às 18h e são gratuitas.

Shopping Ibirapuera: no dia 24 de outubro, das 14h às 19h, promove uma festa com concurso de fantasias, bailinho com DJ, personagens, balões e algodão-doce. A participação é gratuita.

Tietê Plaza Shopping: nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 15h às 19h, terá Bailinho Kids, pintura facial, personagens temáticos e caça aos doces. A participação no circuito de guloseimas exige resgate de cupom pelo aplicativo do shopping.

Shopping TriMais Places: nos dias 29, 30 e 31 de outubro, das 17h às 22h, recebe o Labirinto dos Horrores, com cenários sombrios, efeitos especiais e atores caracterizados. Os ingressos custam R$ 10 antecipadamente e R$ 15 na entrada. A atração é recomendada para maiores de 12 anos.

Parque Villa-Lobos: de 31 de outubro a 2 de novembro, o Família no Parque terá brincadeiras, gincanas e atrações como tirolesa, cama elástica e trenzinho. A entrada no espaço é gratuita, enquanto as atividades são cobradas à parte, com preços a partir de R$ 10.

Shopping Penha: em 30 de outubro, das 14h às 18h, terá oficinas temáticas, desfile de fantasias, pintura facial e caça aos doces. A participação exige inscrição prévia.

Butantã Shopping: nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, promove caça aos doces, brincadeiras e tatuagens temáticas. As atividades são divididas em sessões e exigem inscrição.

Shopping SP Market: no dia 31, das 14h às 20h, terá caça aos doces gratuita, com mapa para percorrer lojas participantes e recolher guloseimas. É necessário se inscrever pelo aplicativo do shopping.

Shopping Parque da Cidade: oferece oficinas gratuitas de Halloween nos dias 24 e 31 de outubro, das 14h às 18h. As atividades exigem inscrição antecipada.

Halloween de Rua do Jardim Anália Franco: a Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior recebe, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, uma feira gastronômica e atrações para famílias. A Rota dos Doces tem cobrança própria.

Cine na Praça: no dia 31 de outubro, às 19h, exibe gratuitamente "O Estranho Mundo de Jack" no Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo, com concurso de fantasias e distribuição de doces. A entrada está sujeita à lotação.

Halloween pizza with ghosts and spiders, above scene with decor on a rustic wood background

Halloween no Rio de Janeiro

Via Parque Shopping: nos dias 25 e 31 de outubro, a partir das 15h, terá bailinhos de Halloween com cortejo da Animasom, personagens e crianças fantasiadas. A programação inclui uma caça aos doces, realizada em 18 de outubro.

Center Shopping Rio: no dia 24 de outubro, promove uma edição especial do Clubinho do Jack, com show da Banda Huntrix, bailinho, caça aos doces, pintura facial, brincadeiras e encontros com personagens. A entrada é gratuita.

Park Jacarepaguá: no dia 31 de outubro, das 15h30 às 20h, terá recreação, desfile de fantasias, pintura facial e um espetáculo inspirado na Família Addams. A programação é gratuita, com vagas limitadas e inscrição pelo aplicativo Multi.

Shopping Barra World: no dia 30 de outubro, às 18h30, apresenta o espetáculo "Malévola". No dia 31, a programação inclui o Super Halloween, às 16h, e "Abracadabra, As Bruxinhas de Salem", às 18h. As atrações são gratuitas.

Shopping Nova Iguaçu: no dia 31 de outubro, a partir das 14h, promove caça aos doces em duas sessões, com capacidade para 100 crianças. A programação também inclui brincadeiras e o Teatrinho do Super Laranja com um especial da personagem Wandinha Addams, às 16h. A caça exige inscrição pelo aplicativo do shopping.

Américas Shopping: no dia 31 de outubro, das 15h às 18h, terá caça aos doces, desfile de personagens e o Show dos Vilões, às 18h. A caça é destinada a crianças de 3 a 15 anos e exige resgate de benefício pelo aplicativo Club+.

West Shopping: no dia 25 de outubro, a partir das 15h, realiza a Oficina Cupcake Aranha, na qual as crianças poderão preparar doces decorados com elementos de Halloween. A atividade é gratuita e exige inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping.

Recreio Shopping: no dia 31 de outubro, das 14h às 18h, terá oficina de sacolinhas temáticas, caça aos doces e pintura facial. A programação inclui ainda uma caça aos petiscos para animais de estimação, às 18h. As atividades exigem inscrição pela Sympla.

Bangu Shopping: no dia 31 de outubro, das 14h às 18h, promove um bailinho infantil gratuito, com música e crianças fantasiadas. A atividade acontece próximo à loja Riachuelo e dispensa inscrição antecipada.

Shopping Via Brasil: no dia 31 de outubro, a partir das 14h, terá uma edição especial do Clubinho da Bebel, com apresentação de um grupo cover das Huntrix, pintura facial e outras atividades. A entrada é gratuita, com vagas limitadas e inscrições no local.

Shopping Boulevard: no dia 31 de outubro, a partir das 16h, terá desfile de personagens e distribuição de doces. No dia 1º de novembro, também às 16h, a programação continua com um espetáculo teatral da Wandinha.

Shopping Millennium: no dia 31 de outubro, às 16h30, promove o Circuito Slime & Travessuras, atividade gratuita inspirada nas brincadeiras com slime.

Prato de macarrão inspirado no Halloween

Funny halloween vampire face food for celebration party. Scary monster with big eyes, fangs and moustaches on vintage wooden background. Rustic style. (GreenArtPhotography/Thinkstock)

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