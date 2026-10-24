Iron Maiden faz dois shows em São Paulo: veja setlist, horários e ingressos para os shows

O Iron Maiden se apresenta em São Paulo nos dias 25 e 27 de outubro de 2026, com a turnê "Run For Your Lives World Tour", que celebra os 50 anos de história da banda britânica de heavy metal.

Os shows serão realizados no Nubank Parque, na zona oeste de São Paulo. Após as duas apresentações na capital paulista, o Iron Maiden seguirá para Curitiba, onde se apresenta em 28 de outubro, na Arena da Baixada.

Datas e horários dos shows do Iron Maiden em São Paulo

As duas apresentações terão a mesma programação, com abertura dos portões às 16h. O Alter Bridge sobe ao palco às 19h10, enquanto o Iron Maiden tem início previsto para as 20h50.

Qual será o repertório do Iron Maiden?

A turnê "Run For Your Lives World Tour" foi criada para celebrar os 50 anos do Iron Maiden e apresenta um repertório baseado nos nove primeiros álbuns do grupo, período que concentra algumas das composições mais conhecidas da banda.

Confira o provável setlist dos shows do Iron Maiden em São Paulo, com base no repertório dos últimos shows:

Murders in the Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom of the Opera The Number of the Beast Infinite Dreams Powerslave 2 Minutes to Midnight Rime of the Ancient Mariner Run to the Hills Seventh Son of a Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Aces High Fear of the Dark Wasted Years.

Alter Bridge fará a abertura dos shows

A banda norte-americana Alter Bridge será responsável pela abertura das duas apresentações em São Paulo. Formado em Orlando, na Flórida, o grupo tem uma trajetória ligada ao hard rock e ao metal alternativo.

Ingressos para o Iron Maiden em São Paulo

A apresentação de 25 de outubro está esgotada. Para o show do dia 27, ainda há ingressos disponíveis em alguns setores, como Pista (inteira) e Cadeira Nível 1 Central (inteira). As entradas são vendidas pela Livepass.