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Iron Maiden faz dois shows em São Paulo: veja setlist, horários e ingressos para os shows

Banda britânica apresenta a turnê "Run For Your Lives World Tour" no Nubank Parque, com participação do Alter Bridge e repertório dedicado aos primeiros álbuns

Iron Maiden: grupo celebra cinco décadas de carreira com duas apresentações em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro (Francesco Castaldo/Getty Images)

Iron Maiden: grupo celebra cinco décadas de carreira com duas apresentações em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro (Francesco Castaldo/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05h31.

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O Iron Maiden se apresenta em São Paulo nos dias 25 e 27 de outubro de 2026, com a turnê "Run For Your Lives World Tour", que celebra os 50 anos de história da banda britânica de heavy metal.

Os shows serão realizados no Nubank Parque, na zona oeste de São Paulo. Após as duas apresentações na capital paulista, o Iron Maiden seguirá para Curitiba, onde se apresenta em 28 de outubro, na Arena da Baixada.

Datas e horários dos shows do Iron Maiden em São Paulo

As duas apresentações terão a mesma programação, com abertura dos portões às 16h. O Alter Bridge sobe ao palco às 19h10, enquanto o Iron Maiden tem início previsto para as 20h50.

Qual será o repertório do Iron Maiden?

A turnê "Run For Your Lives World Tour" foi criada para celebrar os 50 anos do Iron Maiden e apresenta um repertório baseado nos nove primeiros álbuns do grupo, período que concentra algumas das composições mais conhecidas da banda.

Confira o provável setlist dos shows do Iron Maiden em São Paulo, com base no repertório dos últimos shows:

  1. Murders in the Rue Morgue
  2. Wrathchild
  3. Killers
  4. Phantom of the Opera
  5. The Number of the Beast
  6. Infinite Dreams
  7. Powerslave
  8. 2 Minutes to Midnight
  9. Rime of the Ancient Mariner
  10. Run to the Hills
  11. Seventh Son of a Seventh Son
  12. The Trooper
  13. Hallowed Be Thy Name
  14. Iron Maiden
  15. Aces High
  16. Fear of the Dark
  17. Wasted Years.

Alter Bridge fará a abertura dos shows

A banda norte-americana Alter Bridge será responsável pela abertura das duas apresentações em São Paulo. Formado em Orlando, na Flórida, o grupo tem uma trajetória ligada ao hard rock e ao metal alternativo.

Ingressos para o Iron Maiden em São Paulo

A apresentação de 25 de outubro está esgotada. Para o show do dia 27, ainda há ingressos disponíveis em alguns setores, como Pista (inteira) e Cadeira Nível 1 Central (inteira). As entradas são vendidas pela Livepass.

Como chegar ao Nubank Parque?

O Nubank Parque fica na Rua Palestra Itália, 200, no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. Para chegar ao estádio nos dias de show do Iron Maiden, o público pode optar pelo transporte público, por aplicativos de transporte ou por carro.

De metrô e trem: a principal referência é a estação Palmeiras-Barra Funda, que atende linhas de trem e metrô e fica a uma distância caminhável do estádio. Em dias de grandes eventos, vale antecipar o deslocamento para evitar filas e aglomerações na saída.

De ônibus: mais de 50 linhas atendem a região, com pontos próximos à arena, especialmente na Avenida Francisco Matarazzo. Consulte os itinerários atualizados no site da SPTrans.

De carro: o acesso pode ser feito pelas principais vias da zona oeste, mas o trânsito costuma ficar intenso nos dias de grandes eventos. O estádio conta com estacionamento próprio, com vagas sujeitas à disponibilidade. Confira as condições no site oficial do Nubank Parque.

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