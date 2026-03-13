Kelly Clarkson diz que levou 'calote' de famoso reality

Mais de duas décadas depois de vencer o primeiro “American Idol”, Kelly Clarkson resolveu abrir o jogo sobre um detalhe que quase ninguém sabia. Segundo a cantora, o reality prometeu um prêmio de US$ 1 milhão e um carro ao vencedor, mas a história não foi bem assim.

Prêmio 'diferente'

Durante uma conversa no “The Kelly Clarkson Show” desta semana, a artista afirmou que o programa “mentiu” sobre o prêmio. “Eles diziam que você ganhava um milhão de dólares… mas não. Era como um investimento de um milhão em você”, contou a cantora ao comentar o assunto com os convidados do programa, o ator Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o famoso personagem "Harry Potter", e o domador de cobras Rob Rausch, vencedor do reality show "The Traitors".

Na prática, o dinheiro não era um cheque direto na conta. Segundo Clarkson, tratava-se mais de um pacote ligado à carreira, com custos de produção e desenvolvimento artístico, e não um prêmio em dinheiro vivo como muitos imaginavam.

Sem dinheiro e sem carro

O carro prometido também virou motivo de frustração. A cantora disse que nunca recebeu o veículo que fazia parte da premiação divulgada na época. O detalhe ficou ainda mais curioso quando ela comparou a situação com a de outros participantes do programa.

Clarkson contou que o vice-campeão da segunda temporada, Clay Aiken, e até a mãe dele ganharam carros, enquanto ela, vencedora da primeira edição, ficou sem o prêmio.

A revelação surgiu enquanto ela conversava com Rob Rausch, que comentou ainda não ter recebido seu prêmio por vencer "The Traitors". Clarkson disse que entende perfeitamente a sensação e brincou que esse tipo de atraso ou surpresa não é incomum na televisão.

'Calote' perdoado

Apesar da crítica, a cantora deixou claro que não guarda rancor do programa. Afinal, foi o “American Idol” que abriu as portas para a carreira que viria depois, transformando a jovem texana em uma das vozes mais bem-sucedidas do pop dos anos 2000.

No fim das contas, Clarkson pode até não ter levado o prêmio exatamente como foi anunciado, mas levou algo que nenhum cheque pagaria: uma carreira gigantesca na música e na televisão.