SP faz operação contra ingressos falsos para shows do Iron Maiden

A Polícia Civil de São Paulo realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira, 15, contra uma quadrilha responsável por falsificação de ingressos de shows da Banda Iron Maiden em São Paulo e venda pela internet.

A turnê Run For You Lives - World Tour 2026 - tem duas datas previstas para o Brasil: 25 e 27 de outubro de 2026 no Allianz Parque.

Um dos mandados foi cumprido em um condomínio de luxo do Jardim Anália Franco, zona leste da capital paulista.

Uma pessoa foi detida e levada para a delegacia. Também foram apreendidos carros de luxo, entre eles uma BMW e um Porsche.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, um dos alvos da polícia jogou um dos celulares do andar do prédio tentando se livrar do aparelho, que foi recuperado pela polícia.

Um site falso de vendas e empresas ligadas ao esquema foi descoberto pela polícia, que segue em investigações.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a operação nomeada Fear of The Pix, em alusão a uma música famosa da banda.