As 100 maiores artistas do século, segundo a Billboard

A Billboard divulgou a lista das 100 melhores artistas femininas do Século XXI, em um ranking baseado no desempenho acumulado nas paradas Hot 100 e Billboard 200 entre janeiro de 2000 e dezembro de 2024.
Entre os principais destaques, Taylor Swift ocupou simultaneamente as 14 primeiras posições da Hot 100 durante o lançamento de "The Tortured Poets Department", que também estreou em 1º lugar na Billboard 200 e se tornou seu 14º álbum nº1.
A liderança feminina nas paradas também é reforçada por feitos como o retorno de Mariah Carey ao nº1 da Hot 100 em quatro décadas diferentes com “All I Want for Christmas Is You”; o domínio de 24 semanas do álbum "21", de Adele, na Billboard 200; e as cinco músicas nº1 do álbum "Teenage Dream", de Katy Perry, em 2010.
Ranking das 100 melhores artistas do século XXI
- 1. Taylor Swift — Lidera o ranking com 14 álbuns nº1 na Billboard 200, domínio simultâneo das 14 primeiras posições da Hot 100 e recordes de turnê e streaming ao longo do século.
- 2. Rihanna — Soma 14 nº1 na Hot 100, oito álbuns de estúdio com todos no Top 10 e forte presença em pop, R&B, dance e colaborações.
- 3. Beyoncé — Oito álbuns de estúdio consecutivos em 1º lugar na Billboard 200 e nove nº1 solo na Hot 100, com projetos que vão do R&B ao country.
- 4. Adele — Três álbuns de grande impacto comercial, com “21”, “25” e “30” liderando a Billboard 200 por semanas e acumulando nº1 na Hot 100.
- 5. Katy Perry — Emplacou cinco músicas nº1 a partir de um único álbum (“Teenage Dream”) e liderou a Billboard 200 com diversos projetos.
- 6. Lady Gaga — Se consolidou com hits no topo da Hot 100, álbuns no nº1 da Billboard 200 e trilhas sonoras de destaque no cinema.
- 7. P!nk — Artista constante nas paradas, somando mais de uma dezena de Top 10 na Hot 100 e múltiplos álbuns no Top 10 da Billboard 200.
- 8. Ariana Grande — Tem nove músicas nº1 na Hot 100 e seis álbuns nº1 na Billboard 200, com forte presença no pop e no streaming.
- 9. Miley Cyrus — Acumula dois nº1 na Hot 100, 60 entradas na parada (incluindo era Hannah Montana) e vários álbuns no Top 10.
- 10. Alicia Keys — Estreou com “Songs in A Minor” no nº1 da Billboard 200 e emplacou hits como “Fallin’” e “Empire State of Mind”.
- 11. Kelly Clarkson — Primeira campeã do American Idol, tem três nº1 na Hot 100 e nove álbuns no Top 10 da Billboard 200.
- 12. Mariah Carey — Chegou a 19 nº1 na Hot 100, incluindo o fenômeno de “All I Want for Christmas Is You” nas décadas seguintes.
- 13. Carrie Underwood — Nome central do country, com múltiplos álbuns no topo da Billboard 200 e liderança recorrente nas paradas do gênero.
- 14. Britney Spears — Mantém relevância no século com álbuns nº1 e singles no topo, após recordes de vendas no fim dos anos 1990.
- 15. Billie Eilish — Emplacou “Bad Guy” em 1º lugar, recebeu Grammys e colocou todos os álbuns de estúdio no topo ou Top 2 da Billboard 200.
- 16. Nicki Minaj — Quebrou marcas de entradas na Hot 100, somando mais de 100 aparições e vários Top 10, além de três álbuns nº1 na Billboard 200.
- 17. Destiny’s Child — Grupo de R&B com sucessos nº1 como “Say My Name” e álbuns líderes na Billboard 200, base da transição para a carreira solo de Beyoncé.
- 18. SZA — Emplacou “Ctrl” e “SOS” no topo das paradas, quebrou recordes no R&B e levou “Kill Bill” ao nº1 na Hot 100.
- 19. Avril Lavigne — Tornou-se referência pop-rock com “Complicated” e “Girlfriend”, somando cinco Top 10 e álbuns nº1 na Billboard 200.
- 20. Christina Aguilera — Iniciou o século com “What a Girl Wants” em 1º lugar e manteve presença com álbuns em inglês e espanhol no topo.
- 21. Olivia Rodrigo — Estreou com “Drivers License” e “Sour” em 1º lugar, e repetiu o desempenho com “Guts” e novos nº1 na Hot 100.
- 22. Jennifer Lopez — Conseguiu simultaneamente um filme nº1 nas bilheterias e um álbum nº1 na Billboard 200, além de vários singles no topo.
- 23. Mary J. Blige — Consolidou o título de “Rainha do Hip-Hop Soul” com nº1 na Hot 100 e álbuns de R&B no Top 10.
- 24. Doja Cat — Une pop e rap com dois nº1 na Hot 100 e álbuns como “Planet Her” e “Scarlet” no Top 10 da Billboard 200.
- 25. Dua Lipa — Ganhou tração global com “Future Nostalgia” e “Levitating”, mantendo álbuns e singles entre os mais tocados do ano.
- 26. Kesha — Estreou no topo com “TiK ToK” e o álbum “Animal”, manteve relevância após disputa judicial e retornou ao nº1 na Billboard 200.
- 27. Cardi B — Primeira rapper solo em décadas a chegar ao nº1 com “Bodak Yellow” e donos de vários singles nº1, além de “Invasion of Privacy” no topo.
- 28. Fergie — Lançou “The Dutchess” com sequência de hits no Top 5 da Hot 100 enquanto integrava o The Black Eyed Peas.
- 29. Ashanti — Em 2002, teve três músicas simultaneamente no Top 10 da Hot 100, incluindo “Foolish”, que liderou a parada.
- 30. Selena Gomez — Emplacou três álbuns nº1 na Billboard 200 e levou “Lose You to Love Me” ao topo da Hot 100.
- 31. Norah Jones — Somou 13 semanas em 1º lugar na Billboard 200 com três álbuns número 1 nos anos 2000.
- 32. Gwen Stefani — Fora do No Doubt, consolidou carreira solo com “Hollaback Girl” em 1º lugar e múltiplos Top 10.
- 33. Meghan Trainor — Estreou com “All About That Bass” no nº1 e com o álbum “Title” no topo da Billboard 200.
- 34. The Chicks — Lideraram a Billboard 200 com álbuns de country e retornaram às turnês após hiato e mudança de nome.
- 35. Faith Hill — Venceu nas paradas pop e country com “Breathe” e liderou a Billboard 200 com diferentes álbuns.
- 36. Madonna — Conquistou seis de seus álbuns nº1 na Billboard 200 já neste século, mantendo presença constante com novos lançamentos.
- 37. Halsey — Emplacou “Without Me” em 1º lugar, participou de “Closer” e colocou vários álbuns no Top 5 da Billboard 200.
- 38. Ciara — Levou “Goodies” ao nº1, somou outros Top 10 e migrou do crunk&B para sonoridades mais amplas no R&B e pop.
- 39. Evanescence (Amy Lee) — “Fallen” e álbuns seguintes chegaram ao topo da Billboard 200, com hits como “Bring Me to Life” no Top 10.
- 40. Missy Elliott — Referência em rap e produção, acumulou Top 10 na Hot 100 e álbuns influentes neste século.
- 41. Janet Jackson — Manteve série de nº1 e Top 10 na década de 2000, com álbuns como “All for You” e “Discipline”.
- 42. Lizzo — Ganhou alcance global com “Truth Hurts” nº1 e “About Damn Time”, além de álbuns no Top 10.
- 43. Nelly Furtado — “Loose” liderou a Billboard 200 e gerou nº1 como “Promiscuous” e “Say It Right”, além de incursão em latin music.
- 44. Lorde — Estourou com “Royals” em 1º lugar e seguiu com álbuns aclamados que chegaram ao topo da Billboard 200.
- 45. Shakira — Expandiu o alcance do pop latino com “Laundry Service”, “Hips Don’t Lie” nº1 e colaborações recentes no Top 10.
- 46. Sugarland (Jennifer Nettles) — Dupla country com álbuns nº1 na Billboard 200 e sucesso nas paradas de gênero.
- 47. Aaliyah — Após “Try Again” em 1º lugar, seus álbuns tiveram forte impacto, com catálogo reativado no streaming anos depois.
- 48. Céline Dion — Somou novos Top 10 na Billboard 200 e um novo nº1 com “Courage” em 2019.
- 49. The Pussycat Dolls — Grupo pop que surgiu com “Don’t Cha” no Top 2 e vários hits subsequentes na Hot 100.
- 50. Sabrina Carpenter — Alcançou o nº1 na Billboard 200 com “Short N’ Sweet” e colocou sucessos recentes no Top 10 da Hot 100.
- 51. Camila Cabello — Conseguiu nº1 com “Havana” e “Señorita” e consolidou carreira solo após o Fifth Harmony.
- 52. Demi Lovato — Ligada ao Disney Channel, levou “Here We Go Again” ao nº1 na Billboard 200 e somou vários Top 10 na Hot 100.
- 53. Sheryl Crow — Manteve relevância com álbuns no Top 3 da Billboard 200 e singles com boa rotação em rádio.
- 54. Colbie Caillat — “Bubbly” atingiu o Top 5 e o álbum “Coco” chegou ao Top 5 da Billboard 200, com posterior migração ao country.
- 55. Sia — Uniu carreira de compositora e intérprete, com “Chandelier” no Top 10 e “Cheap Thrills” em 1º lugar na Hot 100.
- 56. Miranda Lambert — Construiu trajetória sólida no country com álbuns nº1 no gênero e presença recorrente no Top 10 geral.
- 57. Leona Lewis — “Bleeding Love” chegou ao nº1 na Hot 100 e o álbum “Spirit” estreou no topo da Billboard 200.
- 58. Keyshia Cole — Teve sucessos de R&B nas paradas e seis álbuns seguidos no Top 10 da Billboard 200.
- 59. No Doubt (Gwen Stefani) — Manteve relevância no início do século com “Rock Steady”, compilação de hits e retorno aos palcos.
- 60. Dido — Levou “Thank You” ao Top 3 da Hot 100 e teve álbuns com boa performance, além da exposição em “Stan”, de Eminem.
- 61. Enya — Assinou um dos maiores sucessos new age com “Only Time” e álbuns de longa permanência nas paradas.
- 62. Ellie Goulding — “Lights” alcançou o Top 2, e faixas como “Love Me Like You Do” reforçaram a presença no Top 10.
- 63. Megan Thee Stallion — Emplacou nº1 como “Savage (Remix)”, “WAP” e “Hiss”, além de diversos lançamentos na Hot 100.
- 64. Sara Bareilles — “Love Song” chegou ao Top 5 e abriu espaço para carreira que cruzou música pop e Broadway.
- 65. Jessica Simpson — Teve hits de fim dos anos 1990 e 2000 e álbuns consistentes no Top 10, somados à exposição em reality show.
- 66. Shania Twain — Consolidou reinados no country com “Come On Over” e retornou ao nº1 com “Up!” e “Now”.
- 67. Eve — Uniu rap e pop em colaborações que alcançaram o Top 5 da Hot 100 e manteve presença constante no início dos anos 2000.
- 68. Natasha Bedingfield — “Unwritten” e “Pocketful of Sunshine” chegaram ao Top 5, com nova vida via streaming e redes sociais.
- 69. Whitney Houston — Voltou às paradas com coletâneas e o álbum “I Look to You”, além da redescoberta de clássicos após 2012.
- 70. Iggy Azalea — Colocou “Fancy” em 1º lugar e emplacou múltiplas colaborações no Top 3 em 2014.
- 71. Lana Del Rey — Somou oito álbuns no Top 10, incluídos “Ultraviolence” e “Lust for Life”, e influencia a nova geração de artistas.
- 72. Amy Winehouse — Teve “Back to Black” como pilar de sua presença nas paradas, com permanência contínua na Billboard 200.
- 73. Hilary Duff — Emplacou “Metamorphosis” em 1º lugar, cinco álbuns no Top 10 e manteve atuação em séries e filmes.
- 74. Gretchen Wilson — Teve nº1 no country com “Redneck Woman” e álbuns líderes na parada de gênero.
- 75. Carly Rae Jepsen — “Call Me Maybe” dominou a Hot 100 e o mundo pop em 2012, garantindo projeção internacional.
- 76. Susan Boyle — Estreou em nº1 com um dos maiores lançamentos de uma artista feminina em vendas na primeira semana.
- 77. Jordin Sparks — Vencedora do American Idol, emplacou “No Air” e outros hits no Top 10, além de dois álbuns no Top 10.
- 78. Ashlee Simpson — Lançou dois álbuns nº1 na Billboard 200 e colocou “Pieces of Me” no Top 5 da Hot 100.
- 79. Martina McBride — Nome recorrente no country, com várias músicas no Top 10 e álbuns de boa performance na Billboard 200.
- 80. Chappell Roan — Artista revelação com álbum de estreia no Top 2 e múltiplas entradas recentes na Hot 100.
- 81. Fleetwood Mac (Christine McVie, Stevie Nicks) — Reativou o catálogo com “Rumours” e “Dreams” voltando ao Top 10 na era do streaming.
- 82. The Band Perry (Kimberly Perry) — Sucesso em country e AC com “If I Die Young” e álbuns no Top 5.
- 83. Michelle Branch — Emplacou sucessos pop-rock no início dos anos 2000 e migrou para o country com The Wreckers.
- 84. Alessia Cara — Venceu o Grammy de revelação e levou faixas como “Here” e “Scars to Your Beautiful” ao Top 10.
- 85. Summer Walker — Tornou-se referência do R&B recente com “Over It” e “Still Over It” entre os álbuns mais consumidos.
- 86. Reba McEntire — Continuidade de carreira com álbuns no Top 10 e novos nº1 nas paradas country.
- 87. Keri Hilson — Emplacou “Knock You Down” e outras colaborações no Top 10 da Hot 100 durante o auge dos anos 2000.
- 88. Barbra Streisand — Única artista com álbuns nº1 na Billboard 200 em seis décadas diferentes.
- 89. Myá — Destaque com “Case of the Ex” e participação em “Lady Marmalade”, nº1 na Hot 100.
- 90. Bebe Rexha — Atua como compositora e intérprete em hits pop, dance e country, incluindo lideranças em paradas segmentadas.
- 91. Paramore (Hayley Williams) — Banda liderada por Hayley Williams com álbuns no topo e hits como “Ain’t It Fun”.
- 92. Lil’ Kim — Rapper com carreira solo sólida e colaborações que chegaram ao topo das paradas, como “Lady Marmalade”.
- 93. Brenda Lee — Teve o clássico natalino “Rockin’ Around the Christmas Tree” alçado ao nº1 na era do streaming.
- 94. Toni Braxton — Voltou às paradas com novos álbuns e registros em R&B, incluindo trabalhos ao lado de Babyface.
- 95. Charli XCX — Combinou hits pop, colaborações marcantes e um álbum recente de forte impacto como “Brat”.
- 96. Sade (Sade Adu) — Retomou lançamentos no século com álbuns que chegaram ao nº1 e mantiveram o catálogo em circulação.
- 97. Fifth Harmony — Grupo formado em reality show, com hits como “Work From Home” e álbuns no Top 10.
- 98. Fantasia — Vencedora do American Idol, estreou no nº1 da Hot 100 com “I Believe” e manteve carreira consistente em R&B.
- 99. Vanessa Carlton — “A Thousand Miles” consolidou sua presença nas paradas e levou o álbum de estreia ao Top 5.
- 100. Danity Kane — Grupo feminino de reality show com dois álbuns consecutivos estreando em 1º lugar na Billboard 200.