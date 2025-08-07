Pop

De 1950 a 2020, quais foram os artistas mais ouvidos na década em que você nasceu?

De Elvis Presley a Bad Bunny, o impacto global da música em cada década

Anitta: cantora se destacou na década de 2010 (Nelson ALMEIDA/AFP)

Redação Exame

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05h55.

Ao longo das décadas, a música tem passado por muitas mudanças. Se nos anos 50, Elvis Presley era o símbolo do rock, já nas décadas seguintes, fenômenos como os Beatles, Michael Jackson e Drake se tornaram marcos da evolução musical, refletindo também as mudanças nos hábitos de consumo e as novas tecnologias que surgiram.

No mundo, nomes como Pink Floyd, Led Zeppelin, ABBA e Queen dominaram a cena musical na década de 70, enquanto o pop de Elton John e o disco com os Bee Gees chegaram ao topo das paradas. No Brasil, Roberto Carlos continuou na liderança, mas artistas como Elis Regina, Tim Maia e Chico Buarque começaram a ganhar destaque.

Já no século 21, na década de 2010, com o surgimento do streaming, artistas como Bad Bunny e Taylor Swift dominaram as paradas musicais, tornando-se dois dos maiores ícones da atualidade.

Artistas mais ouvidos no mundo (1950-2020)

DécadaArtista(s) mais ouvido(s) mundialmente
1950sElvis Presley, Frank Sinatra, Chuck Berry, Ray Charles
1960sThe Beatles
1970sPink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Elton John, ABBA, Bee Gees
1980sMichael Jackson, Madonna, Phil Collins, U2, Queen, Prince
1990sMariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Nirvana, Backstreet Boys
2000sEminem, Usher, Beyoncé, Linkin Park, Britney Spears, Coldplay
2010sDrake, Ed Sheeran, Ariana Grande, Post Malone, Taylor Swift
2020sBad Bunny, BTS, Taylor Swift, The Weeknd

Artistas mais ouvidos no Brasil (1950-2020)

DécadaArtista(s) mais ouvido(s) no Brasil
1950sMarlene, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Nora Ney
1960sRoberto Carlos, The Beatles (no Brasil), Angela Maria, Jorge Ben Jor
1970sRoberto Carlos, Elis Regina, Tim Maia, Chico Buarque, Bee Gees (no Brasil)
1980sCazuza, Legião Urbana, Gal Costa, Lulu Santos, Rita Lee, Titãs, Roupa Nova
1990sZezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Mariah Carey, Só Pra Contrariar
2000sZezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Ivete Sangalo, Skank, Sandy & Junior, Beyoncé
2010sJorge & Mateus, Marília Mendonça, Henrique & Juliano, Anitta, Matheus & Kauan, Zé Neto & Cristiano
