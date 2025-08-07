De 1950 a 2020, quais foram os artistas mais ouvidos na década em que você nasceu?

Anitta: cantora se destacou na década de 2010 (Nelson ALMEIDA/AFP)
Redação Exame
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05h55.
Ao longo das décadas, a música tem passado por muitas mudanças. Se nos anos 50, Elvis Presley era o símbolo do rock, já nas décadas seguintes, fenômenos como os Beatles, Michael Jackson e Drake se tornaram marcos da evolução musical, refletindo também as mudanças nos hábitos de consumo e as novas tecnologias que surgiram.
No mundo, nomes como Pink Floyd, Led Zeppelin, ABBA e Queen dominaram a cena musical na década de 70, enquanto o pop de Elton John e o disco com os Bee Gees chegaram ao topo das paradas. No Brasil, Roberto Carlos continuou na liderança, mas artistas como Elis Regina, Tim Maia e Chico Buarque começaram a ganhar destaque.
Já no século 21, na década de 2010, com o surgimento do streaming, artistas como Bad Bunny e Taylor Swift dominaram as paradas musicais, tornando-se dois dos maiores ícones da atualidade.
|Década
|Artista(s) mais ouvido(s) mundialmente
|1950s
|Elvis Presley, Frank Sinatra, Chuck Berry, Ray Charles
|1960s
|The Beatles
|1970s
|Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Elton John, ABBA, Bee Gees
|1980s
|Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, U2, Queen, Prince
|1990s
|Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Nirvana, Backstreet Boys
|2000s
|Eminem, Usher, Beyoncé, Linkin Park, Britney Spears, Coldplay
|2010s
|Drake, Ed Sheeran, Ariana Grande, Post Malone, Taylor Swift
|2020s
|Bad Bunny, BTS, Taylor Swift, The Weeknd
|Década
|Artista(s) mais ouvido(s) no Brasil
|1950s
|Marlene, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Nora Ney
|1960s
|Roberto Carlos, The Beatles (no Brasil), Angela Maria, Jorge Ben Jor
|1970s
|Roberto Carlos, Elis Regina, Tim Maia, Chico Buarque, Bee Gees (no Brasil)
|1980s
|Cazuza, Legião Urbana, Gal Costa, Lulu Santos, Rita Lee, Titãs, Roupa Nova
|1990s
|Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Mariah Carey, Só Pra Contrariar
|2000s
|Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Ivete Sangalo, Skank, Sandy & Junior, Beyoncé
|2010s
|Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Henrique & Juliano, Anitta, Matheus & Kauan, Zé Neto & Cristiano