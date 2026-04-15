'Shrek - O Musical' estreia nesta quarta-feira em São Paulo; saiba tudo sobre o espetáculo

O musical "Shrek – O Musical" estreia nesta quarta-feira, 15, no Teatro Renault, em São Paulo, com elenco liderado por Tiago Abravanel e sessões já disponíveis para o público.

A montagem brasileira reúne nomes conhecidos do teatro musical, com Tiago Abravanel no papel principal, Evelyn Castro como Burro e as atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang se alternando como Fiona. A produção também conta com um conjunto de atores com experiência em grandes espetáculos do país.

A adaptação transforma o palco em um ambiente inspirado no universo do personagem, com cenários de grande porte, figurinos desenvolvidos no exterior e uso de efeitos visuais.

A encenação reúne cerca de 30 atores, mais de 900 peças de figurino, 25 números musicais e um dragão cenográfico de aproximadamente nove metros. A estrutura inclui ainda dezenas de mudanças de cenário ao longo da apresentação, além de perucas, sapatos e adereços distribuídos entre os personagens.

O enredo acompanha a jornada do ogro Shrek ao lado do Burro Falante, em uma narrativa que combina música e elementos de comédia, explorando temas como identidade e padrões sociais. A direção é de Gustavo Barchilon, que posiciona a montagem como uma adaptação com base técnica local.

Da Broadway ao Renault

O espetáculo tem origem na Broadway, onde estreou em 2008, baseado na animação da DreamWorks e na obra de William Steig. O texto e as letras são de David Lindsay-Abaire, com músicas de Jeanine Tesori. Desde então, a produção recebeu versões em diferentes países, incluindo México, Espanha e Austrália.

A versão brasileira é assinada pelo Instituto Artium, em parceria com o Atelier de Cultura, responsáveis por outras produções de grande porte no país, como Wicked, adaptação do musical norte-americano.

A trilha mantém elementos da obra original, incluindo a canção “I’m a Believer”, apresentada em inglês, enquanto o espetáculo marca os 25 anos do lançamento do filme em 2026. O Brasil aparece como um dos principais mercados da franquia, considerando público e bilheteria.

Quanto custam os ingressos?

Os preços dos ingressos para "Shrek - O Musical" variam R$50,00 a R$450,00.

Serviços

Dir.: Gustavo Barchilon. Com: Tiago Abravanel, Evelyn Castro, Fabi Bang e Mira Ruiz. Teatro Renault - av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista, região central. Estreia: 15/4. Qua. a sex., às 20h. Sáb., às 15h e 19h30. Dom., às 14h e 18h30. Até 7/6. Ingr: a partir de R$ 60, em ticketsforfun.com.br. Livre