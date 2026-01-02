O spin-off misterioso de 'Stranger Things': o que se sabe até agora

A história principal de "Stranger Things" chegou ao fim na quinta temporada, mas o universo da série seguirá em expansão. Os irmãos Duffer trabalham em um novo spin-off ainda sem título oficial, que deve abordar mistérios do episódio final.

O projeto está em fase inicial de desenvolvimento e não será uma continuação direta da trama original. Diferentemente do outro spin off "Stranger Things: Tales from ’85", a nova série terá história, personagens e ambientação diferentes, sem se passar em Hawkins e sem acompanhar os protagonistas conhecidos do público.

O que se sabe sobre o novo spin-off de 'Stranger Things'

Em entrevistas recentes, Ross Duffer afirmou que o spin-off terá uma mitologia própria, embora conectada ao universo da série. A proposta é apresentar uma narrativa inédita, capaz de responder algumas questões que não foram totalmente explicadas no encerramento da quinta temporada.

Os criadores também descartaram teorias populares entre os fãs. A nova produção não será centrada em Holly Wheeler, nem mostrará uma mudança de Jim Hopper ou Joyce para Montauk. A ideia, segundo os Duffer, é construir um recomeço, sem repetir fórmulas da série original.

Matt Duffer revelou ainda que um dos elementos centrais da nova história será a pedra encontrada por Henry Creel. O objeto, apresentado na temporada final, deve ganhar mais explicações no spin-off.

Segundo o criador, a série não fará uma exploração aprofundada do Devorador de Mentes, mas deve esclarecer a origem e o papel desse artefato.

Os irmãos Duffer estarão envolvidos no desenvolvimento criativo do projeto, mas não atuarão como showrunners. Até o momento, não há informações divulgadas sobre elenco, período histórico exato ou data de estreia da nova produção.