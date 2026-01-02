'Stranger Things': entenda o final explicado da 5ª temporada

Após quase 10 anos e cinco temporadas, "Stranger Things" chegou ao fim na noite de 31 de dezembro com um episódio de mais de duas horas que prendeu fãs de todo o mundo durante a virada de ano. O número de pessoas assistindo ao lançamento do final foi tão grande que chegou a travar a Netflix por alguns minutos.

A conclusão da série dividiu telespectadores quanto ao desfecho de uma das personagens mais importantes da trama: Onze. Entenda o que realmente aconteceu.

*ATENÇÃO: SPOILERS

O último episódio, intitulado "The Rightside Up", revelou que o Mundo Invertido nunca foi uma dimensão paralela, mas sim um buraco de minhoca conectando a realidade ao Abismo, uma dimensão repleta de criaturas monstruosas. O plano de Vecna era fazer essas duas realidades colidirem.

A derrota do vilão aconteceu em múltiplas frentes. Enquanto Onze e Will entraram na sua mente e o empalavam nos espinhos do Devorador de Mentes, Joyce deu o golpe final decapitando Vecna com um machado. "Você mexeu com a família errada", declarou antes de eliminar definitivamente o antagonista que aterrorizou Hawkins por cinco temporadas.

Com Vecna morto, Hopper acionou explosivos que desestabilizaram a Matéria Exótica, uma força em formato de muro que mantinha o Mundo Invertido funcionando. O resultado foi o colapso total da dimensão, que foi sugada para o vazio, selando definitivamente as portas entre os mundos.

O que aconteceu com Onze no final de 'Stranger Things'?

Onze aparentemente fica presa no Mundo Invertido durante seu colapso, desaparecendo diante dos amigos. A cena sugere sua morte, mas Mike apresenta uma teoria alternativa.

Segundo o protagonista, a Onze que eles viram morrer era uma projeção criada por Kali, irmã de Onze com poderes mentais. O detalhe que entrega a farsa é a ausência da icônica tatuagem "11" no braço. A verdadeira Onze teria se tornado invisível e fugido pelos túneis subterrâneos de Hawkins, escapando tanto da destruição quanto do exército americano que a perseguia.

E os demais personagens?

Para os demais personagens, o final trouxe desfechos mais concretos. Mike vira escritor e documenta toda a saga em um livro. Dustin vai para a faculdade, enquanto Max e Lucas finalmente conseguem seu encontro romântico no cinema.

Nancy abandona a faculdade para estagiar no Boston Herald, Jonathan descobre sua paixão pelo cinema na universidade e Robin ingressa em estudos feministas na Smith College. Já Steve encontra seu propósito em Hawkins como professor e treinador de beisebol infantil.

Joyce e Hopper ficam noivos e decidem recomeçar em Montauk, Nova York. Will, por sua vez, se assume gay e busca liberdade longe de Hawkins.

A cena final mostra Holly Wheeler, irmã mais nova de Mike e Nancy, iniciando sua própria campanha de "Dungeons & Dragons" no mesmo porão onde tudo começou.