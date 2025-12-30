Pop

Stranger Things: veja as principais teorias para o último episódio da série

Último episódio da série será lançado no dia 31 de dezembro, às 22h

Stranger Things: último episódio da série será lançado no dia 31 de dezembro de 2025. (Netflix/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17h43.

O último episódio de "Stranger Things" será lançado na próxima quarta-feira, 31, colocando fim na história iniciada em 2016. Com o avanço da trama e novas revelações, os fãs passaram a discutir possíveis desfechos para Hawkins e seus personagens centrais.

Desde o início da temporada final, teorias se intensificaram em fóruns e redes sociais. Parte das especulações se apoia em pistas deixadas ao longo dos episódios, enquanto outras ampliam conceitos apresentados em temporadas anteriores.

Apesar de divulgar o trailer oficial, a Netflix mantém o desfecho sob sigilo. Ainda assim, algumas hipóteses se destacam entre as mais comentadas pelo público.

Principais teorias para o final de 'Stranger Things'

Vecna pode ser derrotado com um sacrifício definitivo

Uma das teorias mais recorrentes indica que a destruição do elo entre o Mundo Invertido e Hawkins exigirá um sacrifício irreversível.

A hipótese parte da ideia de que a matéria que sustenta essa ligação só pode ser eliminada com alguém permanecendo no epicentro do colapso.

Hopper seria o personagem a se sacrificar

Dentro dessa linha, Jim Hopper surge como o principal candidato. Fãs apontam que o personagem já passou por um arco de redenção e poderia encerrar sua trajetória protegendo Eleven e a cidade.

Will tem ligação direta com Vecna

A quinta temporada indica paralelos entre Will Byers e Vecna. A teoria sugere que essa conexão pode ser determinante para enfraquecer o vilão ou compreender a origem do Mundo Invertido.

A música será decisiva no confronto final

Desde temporadas anteriores, a música aparece como elemento capaz de romper o controle mental de Vecna. Fãs acreditam que esse recurso pode ser usado em escala maior, possivelmente por meio da rádio de Hawkins.

O Mundo Invertido não é um universo paralelo comum

Outra teoria aponta que o Mundo Invertido funciona como uma ponte espaço-temporal. A destruição dessa estrutura encerraria definitivamente as ameaças, mas com consequências permanentes.

Final não deixará espaço para continuação

Declarações dos criadores indicam que a história foi pensada para encerrar todos os arcos principais. A expectativa é de um desfecho fechado, sem ganchos para sequências diretas.

O episódio final terá duração superior a duas horas e encerra uma série que permaneceu no ar por quase uma década. Até o lançamento, as teorias seguem como parte central da expectativa dos fãs.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflixSéries

