Quem sobrevive e quem morre no final de 'Stranger Things'?

Stranger Things: último episódio da série foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025. (Divulgação/Divulgação)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h16.
O episódio final de "Stranger Things" encerra a história do grupo de Hawkins após cinco temporadas. Lançado na véspera do Ano Novo, o capítulo final apresenta a batalha decisiva contra Vecna e define o destino dos principais personagens da série da Netflix.
O confronto acontece em duas frentes: enquanto Eleven enfrenta Vecna dentro da mente coletiva ligada ao Devorador de Mentes, o restante do grupo ataca a criatura no mundo físico. A ofensiva coordenada permite enfraquecer o vilão e fechar definitivamente a conexão com o Mundo Invertido.
O vilão é derrotado após o confronto final. Joyce Byers desfere o golpe decisivo ao decapitá-lo com um machado, encerrando a ameaça ligada ao Mundo Invertido.
A criatura é destruída junto com Vecna durante a ofensiva coordenada do grupo, que fecha a ligação entre Hawkins e a dimensão paralela.
A personagem é atingida por militares e morre após usar seus poderes para criar uma ilusão que protege Eleven durante a explosão final.
A série não confirma de forma definitiva a morte de Eleven. No clímax, a personagem parece se sacrificar para destruir o Mundo Invertido. Amigos e familiares chegam a acreditar que ela morreu, mas Mike afirma que a cena foi uma ilusão criada por Kali.
Na teoria dele, Eleven estaria viva e escondida em um local seguro. O episódio termina sem confirmar o destino da personagem, deixando a interpretação para o público.
Os eventos ligados ao Mundo Invertido são atribuídos oficialmente a um terremoto. A cidade passa por reconstrução, e a trama avança no tempo até a formatura do ensino médio.
O episódio termina com uma nova geração iniciando uma campanha de Dungeons & Dragons, espelhando o início da série.
O final encerra os arcos principais, mas deixa espaço para interpretações sobre o destino de Eleven e para histórias derivadas do universo da série.