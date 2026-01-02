Pop

Quem sobrevive e quem morre no final de 'Stranger Things'?

Desfecho encerra a batalha contra o Mundo Invertido após cinco temporadas

Stranger Things: último episódio da série foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025. (Divulgação/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h16.

O episódio final de "Stranger Things" encerra a história do grupo de Hawkins após cinco temporadas. Lançado na véspera do Ano Novo, o capítulo final apresenta a batalha decisiva contra Vecna e define o destino dos principais personagens da série da Netflix.

O confronto acontece em duas frentes: enquanto Eleven enfrenta Vecna dentro da mente coletiva ligada ao Devorador de Mentes, o restante do grupo ataca a criatura no mundo físico. A ofensiva coordenada permite enfraquecer o vilão e fechar definitivamente a conexão com o Mundo Invertido.

Quem morre no final de Stranger Things?

  • Vecna (Henry Creel)

O vilão é derrotado após o confronto final. Joyce Byers desfere o golpe decisivo ao decapitá-lo com um machado, encerrando a ameaça ligada ao Mundo Invertido.

  • Devorador de Mentes

A criatura é destruída junto com Vecna durante a ofensiva coordenada do grupo, que fecha a ligação entre Hawkins e a dimensão paralela.

  • Kali (Oito)

A personagem é atingida por militares e morre após usar seus poderes para criar uma ilusão que protege Eleven durante a explosão final.

Eleven morreu?

A série não confirma de forma definitiva a morte de Eleven. No clímax, a personagem parece se sacrificar para destruir o Mundo Invertido. Amigos e familiares chegam a acreditar que ela morreu, mas Mike afirma que a cena foi uma ilusão criada por Kali.

Na teoria dele, Eleven estaria viva e escondida em um local seguro. O episódio termina sem confirmar o destino da personagem, deixando a interpretação para o público.

Quem sobrevive ao final da série?

  • Mike, Will, Dustin, Lucas e Max sobrevivem e entram em novas fases da vida após a formatura.
  • Max desperta do coma e retoma o relacionamento com Lucas.
  • Hopper sobrevive e pede Joyce em casamento.
  • Joyce permanece viva após o confronto final.
  • Steve, Nancy, Jonathan e Robin seguem novos rumos profissionais e acadêmicos.
  • Holly Wheeler tem participação decisiva ao ajudar o grupo durante a batalha.

Como termina a história em Hawkins?

Os eventos ligados ao Mundo Invertido são atribuídos oficialmente a um terremoto. A cidade passa por reconstrução, e a trama avança no tempo até a formatura do ensino médio.

O episódio termina com uma nova geração iniciando uma campanha de Dungeons & Dragons, espelhando o início da série.

O final encerra os arcos principais, mas deixa espaço para interpretações sobre o destino de Eleven e para histórias derivadas do universo da série.

