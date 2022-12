O que esperar de "Homem-Formiga: Quantumania", segundo Paul Rudd

A CCXP22 deu o que falar com o super painel da Disney, que trouxe Kevin Feige, Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors nesta quinta-feira, 1, para divulgar o próximo lançamento da companhia: "Homem-Formiga: Quantumania".

O terceiro filme de "Homem-Formiga" teve o trailer anunciado durante o painel da marca centenária. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed no palco, visitantes da CCXP puderam assistir cenas inéditas do que deve acontecer com o herói após o desaparecimento de Hope, Hank Pym e Janet van Dyne.

"É muito gratificante ver onde a gente está chegando com o Homem-Formiga. Lá atrás, eu nem imaginava que estaria aqui hoje, com todos vocês e essa recepção tão calorosa. É algo que me orgulha muito, de ver esses oito anos desse personagem", disse Rudd durante o painel.

Durante o super painel de comemoração aos 100 anos da marca, a Disney apresentou vários 'spoilers' e detalhes inéditos de suas séries e filmes de maior sucesso. Anunciadas durante a CCXP22, em São Paulo, as novidades fazem parte dos universos da Lucasfilm, Pixar, Marvel Studios e 20th Century e mais.

O que esperar o terceiro filme da franquia?

"Muita tensão, um novo vilão difícil de lidar e muita emoção. Nós estamos chegando em uma fase importante da Marvel e vocês não perdem por esperar: vai valer a pena", completou o ator.

"Nós estamos ficando velhos. Eu estou ficando velha, para ser sincera, minhas costas doem, mas a gente ainda está ali na tela. Eu fico tão animada de voltar para o Brasil, de ver vocês todos vibrando por esses dois super-heróis, a gente quis entregar o melhor para vocês", complementou Evangeline Lilly.

O trailer inédito revelou mais detalhes de Kang, o Conquistador, novo vilão do Homem-Formiga no Universo Cinematográfico da Marvel.

"Eu vou ser o cara ruim, mas estou animado de fazer parte de tudo isso. Vem aí o Kang e eu não posso falar muito sobre ele, mas aguardem, porque ele vai dar trabalho", finalizou Majors.

Quando estreia "Homem-Formiga: Quantumania"?

A estreia está prevista para 16 de fevereiro de 2023 e, em breve, o trailer revelado durante o painel da Disney ficará disponível nas redes sociais da Marvel Studios.

O que a Disney divulgou na CCXP22?

De trailers a detalhes da produção de filmes e séries, a marca trouxe nomes famosos ao palco Thunder. Acompanhe a EXAME POP para ficar por dentro de todos os detalhes.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

