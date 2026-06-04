'Cabo do Medo' volta mais sobria com Javier Barden e Patrick Wilson; veja entrevista

O ano era 1991 e Martin Scorsese lançava o que seria um dos filmes mais intensos de sua carreira. Cabo do Medo, estrelado por Robert De Niro e indicado a dois Oscars, consolidou uma vilania icônica e um terror estilizado que marcou época. O resultado foi tão potente que uma sequência parecia fora de propósito.

Mais de três décadas depois, mesmo sem levar as estatuetas, o diretor viu espaço para levar o filme para a TV. Ele retoma o universo do longa agora como produtor-executivo, ao lado de Steven Spielberg, com a série Cabo do Medo, da Apple TV.

Criada por Nick Antosca, a produção traz Javier Bardem no papel que foi de De Niro. A trama enfoca Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), advogados que ajudaram a condenar o assassino. Com a libertação dele, mais de 25 anos depois, o bem-estar da família e dos filhos dos promotores entra em xeque, sob uma violência física e psicológica ainda mais sombria.

Com a mentoria de Scorsese e Spielberg, Antosca buscou uma abordagem mais íntima. “Queria recriar a sensação de catarse, de acordar de um pesadelo, algo que o filme de Scorsese me proporcionou como um sonho febril intensificado”, explicou o criador em entrevista exclusiva à Casual EXAME. “Ao ver os primeiros episódios, o próprio Scorsese se surpreendeu com a atmosfera que criamos.”

O terror de não confiar em ninguém

Na série, o terror escala na ambiguidade. Em especial, dentro da família Bowden, frente à crescente onda de conspirações que acontecem aos filhos de Ana e Tom — este, outro personagem que vai lentamente mostrando ao público quem realmente é.

“Gosto da dificuldade de interpretar um personagem complexo. Tom tem segredos, não se pode confiar nele”, disse Patrick Wilson à Casual EXAME. “Para chegar a isso, tive que ir pelo caminho contrário. Tentei fazer o público gostar de mim, sendo um bom pai e marido, parecendo fazer o bem apesar dos problemas da família. Você tem que fazer o seguro de forma muito segura para que, quando se torne aterrorizante, o sentimento seja ainda mais profundo.”

O papel de carregar a intensidade de De Niro de volta às telas coube a Javier Bardem. E a transformação do ator no personagem surpreendeu Antosca e Wilson.

“Mitchum e De Niro são forças incríveis. Foi difícil encontrar alguém para o papel”, afirmou o criador da série. “Ninguém além de Javier nos vinha à mente, e fico feliz que ele tenha topado. É um cara doce, gentil, o que torna impressionante como se transforma para evocar a ameaça que Cady representa. É o ator mais imprevisível que eu conheço, no melhor sentido da palavra.”