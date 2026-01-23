O que é Roblox e por que virou alvo de protestos virtuais?

O Roblox é uma plataforma de jogos on-line que se tornou popular entre crianças e adolescentes e hoje enfrenta processos, investigações e protestos virtuais relacionados à segurança e ao uso infantil. A ferramenta permite que usuários criem, compartilhem e joguem títulos desenvolvidos dentro do próprio ambiente digital.

O que é Roblox?

Criado em 2006, o Roblox não funciona como um jogo único, mas como uma plataforma que reúne diversos títulos desenvolvidos pelos próprios usuários. A proposta permite que crianças e adolescentes criem, joguem e interajam com outros jogadores em ambientes virtuais.

O serviço pode ser acessado gratuitamente em computadores, celulares e Xbox One. O modelo de monetização se baseia na venda de itens virtuais e personalizações por meio da moeda interna Robux.

De acordo com um levantamento divulgado pela empresa Takeaway Reality no ano passado, 39% da base global tem menos de 13 anos, e o serviço registra mais de 88 milhões de usuários ativos diários.

Processo nos EUA e debate sobre segurança infantil

Nos Estados Unidos, a plataforma enfrenta ação movida pela procuradora-geral Liz Murrill, que acusa a empresa de falhas na proteção de usuários menores de idade. A investigação ocorre em meio a discussões sobre segurança infantil na internet e estratégias de mitigação de riscos em ambientes on-line para o público jovem.

Esse não é o primeiro questionamento envolvendo a plataforma. O Roblox já havia sido alvo de ações e investigações anteriores relacionadas a desenvolvimento infantil, mediação de conteúdo e trabalho digital de jovens criadores.

Protestos virtuais no Brasil

No início deste ano, o Roblox se tornou palco de manifestações organizadas majoritariamente por crianças brasileiras. Os protestos ocorreram após a implementação de novas regras de comunicação que restringem o chat por idade, exigem verificação facial e limitam o contato entre usuários de faixas etárias diferentes.

O influenciador Felca, que recentemente discutiu a “adultização” de crianças nas redes sociais, também foi citado durante os protestos.

O que mudou nas regras da plataforma

A atualização estabelece níveis de acesso distintos:

usuários menores de 9 anos dependem de autorização dos responsáveis;

a partir dos 13 anos, o chat é liberado, mas com filtros e lista de contatos confiáveis;

sem verificação facial é possível jogar, mas não conversar.

A Roblox afirma que as medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla de segurança on-line, que inclui filtros automáticos, ajustes de moderação e políticas globais voltadas ao público infantil.