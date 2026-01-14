Crianças brasileiras protestam no Roblox contra bloqueio de chat por voz

Redação Exame
Jogadores do Roblox, principalmente crianças brasileiras, se reuniram para protestar dentro do próprio jogo contra as novas restrições de comunicação da plataforma.
As manifestações aconteceram após a Roblox Corporation implementar globalmente um sistema que impede a interação por chat entre usuários de diferentes faixas etárias.
A medida, que entrou em vigor no último dia 7 de janeiro, tem como objetivo criar um ambiente mais seguro, reduzindo riscos como assédio e interações inadequadas.
Em imagens que circulam nas redes sociais, como X e TikTok, é possível ver os avatares dos jogadores se reunindo com cartazes com frases como “Queremos o chat”, “Devolve o chat, Roblox”, além de protestos contra o influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças na internet.
A atualização do sistema de comunicação, parte de um conjunto mais amplo de políticas de proteção de menores que a empresa vem implementando, e exige que os usuários passem por verificação de idade para usar o chat. Sem isso, players podem continuar usando a plataforma, mas sem interagir com outros.
Segundo a Roblox, imagens usadas na verificação facial são excluídas após o processamento e os usuários têm opções de recurso se a idade for detectada incorretamente. A empresa afirma que a medida faz parte de uma estratégia de segurança que inclui filtros automáticos, normas rígidas e monitoramento constante.
Essas ações estão sendo guiadas por preocupações legais e sociais sobre segurança infantil e riscos de exploração on-line, tema que já levou à Roblox ajustes repetidos em seus sistemas de moderação e comunicação globalmente.