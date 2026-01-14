Tecnologia

Crianças brasileiras protestam no Roblox contra bloqueio de chat por voz

Manifestações virtuais acontecem após plataforma limitar comunicação entre faixas etárias

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15h08.

 

Jogadores do Roblox, principalmente crianças brasileiras, se reuniram para protestar dentro do próprio jogo contra as novas restrições de comunicação da plataforma.

As manifestações aconteceram após a Roblox Corporation implementar globalmente um sistema que impede a interação por chat entre usuários de diferentes faixas etárias.

A medida, que entrou em vigor no último dia 7 de janeiro, tem como objetivo criar um ambiente mais seguro, reduzindo riscos como assédio e interações inadequadas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, como X e TikTok, é possível ver os avatares dos jogadores se reunindo com cartazes com frases como “Queremos o chat”, “Devolve o chat, Roblox”, além de protestos contra o influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças na internet.

O que mudou no Roblox?

A atualização do sistema de comunicação, parte de um conjunto mais amplo de políticas de proteção de menores que a empresa vem implementando, e exige que os usuários passem por verificação de idade para usar o chat. Sem isso, players podem continuar usando a plataforma, mas sem interagir com outros.

  • O novo modelo estabelece diferentes níveis de acesso:
  • Crianças com menos de 9 anos só podem usar o chat com autorização dos pais.
  • Usuários a partir de 13 anos podem conversar mais amplamente, mas ainda com restrições e limites de “contatos confiáveis”.

Segundo a Roblox, imagens usadas na verificação facial são excluídas após o processamento e os usuários têm opções de recurso se a idade for detectada incorretamente. A empresa afirma que a medida faz parte de uma estratégia de segurança que inclui filtros automáticos, normas rígidas e monitoramento constante.

Essas ações estão sendo guiadas por preocupações legais e sociais sobre segurança infantil e riscos de exploração on-line, tema que já levou à Roblox ajustes repetidos em seus sistemas de moderação e comunicação globalmente.

