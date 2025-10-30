Roblox tem 150 milhões de usuários por dia; prejuízo sobe 7% no ano

A Roblox, uma plataforma online que permite aos usuários criar e jogar jogos, reportou um prejuízo líquido consolidado de US$ 257,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma piora de 7,1% frente ao prejuízo de US$ 240,4 milhões no mesmo período do ano anterior. O resultado foi pressionado pelo crescimento de despesas com infraestrutura de nuvem para suportar o grande aumento no número de jogadores simultâneos durante o trimestre.

A receita cresceu 48% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,36 bilhão. Já as reservas, um indicador de vendas, saltaram 70%, para US$ 1,92 bilhão, superando as estimativas da LSEG de US$ 1,65 bilhão.

A média de usuários diários foi de 151,5 milhões, alta de 70% em relação ao ano anterior, mas as reservas médias por usuário diário atingiram US$ 12,68, ficando abaixo da expectativa da StreetAccount de US$ 13,24.

As ações da Roblox fecharam com queda de 15,51%, para US$ 113,00.

Previsão

A Roblox elevou sua projeção de reservas para o ano fiscal de 2025, agora estimadas entre US$ 6,57 bilhões e US$ 6,62 bilhões, acima da faixa anterior de US$ 5,87 bilhões a US$ 5,97 bilhões. Apesar da revisão positiva, a companhia alertou para possíveis desafios em 2026.

A empresa tem enfrentado crescente escrutínio à medida que pais e legisladores pressionam por mais segurança em jogos e plataformas online. A onda de regulamentações para a proteção infantil e o aumento da vigilância sobre empresas de tecnologia e inteligência artificial refletem essa tendência.

Além disso, a Roblox responde a diversos processos judiciais que a acusam de permitir acesso a abusadores sexuais de menores.