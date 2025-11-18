Pop

Roblox vai limitar contato entre crianças e adultos dentro dos jogos

Ferramenta usará estimativa de idade por imagem para direcionar usuários a grupos específicos e reduzir riscos nas interações da plataforma

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20h26.

O Roblox começará a implementar um sistema de checagem de idade por reconhecimento facial a partir de dezembro. A medida tem o objetivo organizar interações dentro da plataforma com base na faixa etária dos usuários.

A verificação será inicialmente opcional, mas passará a ser exigida em alguns mercados. Na primeira semana do próximo mês, o procedimento será obrigatório para usuários da Austrália, Holanda e Nova Zelândia.

A expansão para os Estados Unidos e outros países onde o jogo está disponível deve ocorrer até o início de janeiro de 2026.

Como funcionará

O processo será baseado nos serviços da Persona, que farão a análise facial por meio da câmera conectada ao jogo. O sistema identificará a imagem do usuário e estimará sua idade. A alocação em servidores ocorrerá de acordo com essa estimativa, direcionando cada jogador para grupos compatíveis com sua faixa etária.

Após a verificação, os usuários serão distribuídos em seis categorias:

  • Menores de nove anos;
  • De nove a 12 anos;
  • De 13 a 15 anos;
  • De 16 a 17 anos;
  • De 18 a 20 anos;
  • 21 anos ou mais.

Assim, crianças e adolescentes serão agrupados com pessoas do mesmo segmento etário, reduzindo a possibilidade de contato com públicos adultos.

Em comunicado, Stephen Balkam, CEO do Family Online Safety Institute, afirmou que sistemas de verificação etária são decisivos para ampliar a segurança online de menores, já que limitam contatos inadequados. A ideia é reduzir o acesso a conteúdos impróprios e apoiar o desenvolvimento de habilidades digitais adequadas a cada faixa etária.

