Quando o Roblox foi fundado?

O Roblox começou a ser desenvolvido em 2004 pelos engenheiros David Baszucki e Erik Cassel, mas foi lançado oficialmente apenas em 2006. Embora a plataforma já estivesse ativa há duas décadas, o serviço se consolidou como um fenômeno global a partir de 2020, quando o isolamento da pandemia impulsionou o uso de ambientes virtuais para socialização entre crianças e adolescentes.

Diferente do que muitos pensam, o Roblox não é um jogo único, mas uma plataforma que reúne milhões de títulos criados pelos próprios usuários. A proposta permite que crianças e jovens joguem, criem cenários, personalizem avatares e desenvolvam seus próprios mundos virtuais.

Como o Roblox funciona?

A plataforma oferece ferramentas simplificadas de desenvolvimento, o que facilita a criação de jogos pela comunidade. Também opera com a moeda virtual Robux, usada para comprar itens e personalizações no ambiente digital, além de permitir que criadores vendam conteúdos que produzem.

Segundo dados divulgados pela empresa Takeaway Reality no ano passado, 39% dos usuários têm menos de 13 anos, e o serviço registra 88,9 milhões de acessos diários. A combinação de criação, interação social e personalização explica por que o Roblox se tornou um fenômeno entre crianças e adolescentes.

Segurança infantil

O crescimento acelerado e a forte presença de menores na plataforma colocaram Roblox no centro de discussões sobre segurança digital, moderação de conteúdo e supervisão familiar.

Investigações, ações judiciais e pressões de autoridades nos Estados Unidos intensificaram o debate, enquanto no Brasil crianças passaram a organizar protestos dentro da própria plataforma contra mudanças no sistema de chat.

Esses fatores culminaram em ajustes nas políticas internas e em novas regras de comunicação voltadas à proteção do público infantil.

O que mudou nas regras da plataforma?

A atualização estabelece níveis de acesso distintos:

usuários menores de 9 anos dependem de autorização dos responsáveis;

a partir dos 13 anos, o chat é liberado, mas com filtros e lista de contatos confiáveis;

sem verificação facial, é possível jogar, mas não conversar.

A Roblox afirma que as medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla de segurança on-line, que inclui filtros automáticos, ajustes de moderação e políticas globais para o público infantil.