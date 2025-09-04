Roblox reforça segurança infantil e adota classificações globais de idade

O Roblox, plataforma de jogos online, anunciou que vai ampliar suas ferramentas de segurança para proteger usuários mais jovens e adotar classificações de idade padronizadas em todo o mundo. A empresa também fez parceria com a International Age Rating Coalition (IARC) para que os jogos e aplicativos sigam padrões de conteúdo reconhecidos internacionalmente.

Segundo o TechCrunch, até o final de 2025, todos os usuários que utilizarem chats de voz e texto terão sua idade estimada por meio de selfies analisadas por inteligência artificial. Essa tecnologia será combinada com a verificação de documentos e o consentimento dos pais, garantindo maior precisão do que simplesmente perguntar a idade na criação da conta.

O Roblox também planeja limitar a comunicação entre adultos e menores, aumentando a proteção de crianças e adolescentes.

Além disso, a plataforma usa outros sistemas de segurança, como o Roblox Sentinel, um programa de inteligência artificial que detecta sinais de risco infantil, ferramentas de controle parental e mecanismos que removem servidores com atividades suspeitas.

Mudanças

Com a parceria com a IARC, o Roblox substituirá seus próprios rótulos de maturidade pelos padrões internacionais: nos EUA será usado o ESRB, na Alemanha o USK, na Coreia do Sul o GRAC e na Europa, o PEGI, de acordo com o TechCrunch.

Essa mudança ajudará os pais a entender melhor o conteúdo que seus filhos acessam, incluindo temas como violência, linguagem adulta, jogos de azar e substâncias.

Apesar das melhorias, queixas judiciais indicam que ainda há riscos de crianças encontrarem conteúdo impróprio ou predadores na plataforma. Jogos populares, como o Grow a Garden, também chamaram atenção por permitir transações de itens virtuais por dinheiro real, gerando preocupações sobre o consumo por crianças.

Segundo Matt Kaufman, diretor de segurança da Roblox, a empresa está comprometida em criar um ambiente seguro e dar informações claras aos pais sobre o que os filhos estão jogando. “A parceria com a IARC vai ajudar a oferecer mais confiança e clareza para os responsáveis em todo o mundo”, disse ao TechCrunch.