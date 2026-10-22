BTS no Brasil: MP dá 48 horas para empresas explicarem mudanças na estrutura do show

RESUMO ＋ O Ministério Público deu prazo de 48 horas para a Prefeitura de São Paulo, a empresa de venda de ingressos Ticketmaster Brasil e a organizadora Live Nation Brazil Concerts explicarem divergências entre os mapas dos shows do BTS no Brasil. A planta do Diário Oficial inclui os setores PIT 1 e PIT 2, ausentes do material apresentado aos consumidores.

O Ministério Público determinou que, em até 48 horas, a Prefeitura de São Paulo e as empresas Ticketmaster Brasil e Live Nation Brazil Concerts, responsáveis pela venda de ingressos e organização dos shows do BTS no Brasil, esclareçam as divergências entre o mapa divulgado para o evento e a planta publicada no Diário Oficial do município.

De acordo com o mapa divulgado no Diário Oficial, as apresentações teriam dois setores a mais, chamados "PIT 1" e "PIT 2", que não estão presentes no material apresentado aos consumidores durante a venda de ingressos. Além disso, a Promotoria do Consumidor investiga as mudanças nos telões para as apresentações.

Entenda a decisão do MP sobre o show do BTS

O despacho foi assinado na última terça-feira, 20, pela Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital e determina que a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento explique o motivo de um mapa diferente ter sido publicado. Além disso, o órgão deverá encaminhar uma cópia da versão definitiva apresentada ao poder público municipal.

A prefeitura já confirmou em nota que recebeu a notificação do Ministério Público e que irá prestar os esclarecimentos solicitados dentro do prazo estipulado.

Além da prefeitura, a Ticketmaster Brasil e a Live Nation Brazil Concerts também devem explicar as mudanças e apresentar uma versão definitiva do mapa. De acordo com o MP, a medida tem o objetivo de assegurar o cumprimento da oferta, a transparência das informações e a proteção dos consumidores.

O que motivou a medida?

O Ministério Público solicitou esclarecimentos após o ARMY, fã-base do BTS, questionar a possível instalação de áreas VIPs próximas ao palco que não estavam à venda ou inclusas no Soundcheck Pacote VIP, que inclui ingresso na pista, entrada antecipada e passagem de som dos artistas.

O ingresso, que é o mais caro do evento, foi vendido a R$ 4.303 na modalidade inteira e R$ 3.678 com meia-entrada.

As manifestações públicas das empresas responsáveis pelo evento afirmam que o mapa anunciado será respeitado e que não haverá setores PIT nos shows. No entanto, a diferença entre o mapa oficial e o do Diário Oficial ainda não foi esclarecida.

O grupo também alerta sobre a diminuição no número de telões durante as apresentações no Brasil em comparação a outros países. Em nota à EXAME, a Live Nation explicou que os telões utilizados para a apresentação de São Paulo seguem o padrão definido para a turnê na América Latina.

A Promotoria tem considerado a possibilidade de que a planta publicada pela prefeitura de São Paulo tivesse finalidade técnica, operacional ou de segurança, ou que tenha ocorrido um erro na divulgação.

O que recomenda o Ministério Público?

Além do pedido de esclarecimentos, o Ministério Público recomendou à Ticketmaster e à Live Nation que a disposição dos setores e as condições constantes do mapa divulgado durante a venda de ingressos seja cumprida.

As empresas também devem evitar criar setores destinados ao público, áreas reservadas a convidados ou terceiros, divisórias ou restrições de acesso que alterem substancialmente a configuração anunciada ou prejudiquem as condições oferecidas aos compradores de ingressos de Pista.

É importante notar que a recomendação ressalva estruturas necessárias por razões técnicas, operacionais ou de segurança.

O documento também recomenda que as organizadoras publiquem o mapa definitivo nos canais oficiais e em local de fácil acesso ao público, com identificação de áreas técnicas, operacionais, de segurança ou de acesso restrito.

Caso o cumprimento seja impossível por razões técnicas, de segurança ou outro motivo relevante devidamente justificado, as empresas devem comunicar a alteração aos consumidores de forma clara e antecipada.

Os fãs que não aceitarem a mudança terão direito ao reembolso integral dos valores pagos, com atualização monetária, sem prejuízo das demais alternativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.