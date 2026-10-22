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Quem será eliminado de 'A Fazenda 18'? Enquete aponta qual peão já pode fazer as malas

Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na berlinda; veja quem lidera a rejeição nas parciais

'A Fazenda 18': enquete revela quem corre mais risco de eliminação na quinta Roça da temporada (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': enquete revela quem corre mais risco de eliminação na quinta Roça da temporada (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11h30.

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A "Fazenda 18" chegou à quinta Roça da edição. Nesta quinta-feira, 22, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar R$ 2 milhões. Estão no páreo Catherine, Gabriel e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 08h30, já foram apurados 345.740 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Catherine está sendo eliminada, com 15,79% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 59,33%, e Gabriel em segundo, com 24,88%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Catherine 19,73% x Gabriel 26,28% x Tina 54,00%
  • YouTube: Catherine 13,52% x Gabriel 26,13% x Tina 60,35%
  • Twitter: Catherine 17,56% x Gabriel 19,51% x Tina 62,92%
  • Instagram: Catherine 17,60% x Gabriel 19,50% x Tina 62,90%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Catherine 15,79% x Gabriel 24,88% x Tina 59,33%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferentemente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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