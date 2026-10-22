Renner homenageia Rick um mês após a morte do cantor: 'Você estará comigo'

Renner homenageou Rick nas redes sociais nesta quarta-feira, 21, data que marcou um mês da morte do cantor. Na publicação, o artista compartilhou um vídeo dos dois em um aeroporto, durante um momento de descontração.

"Um mês sem você. Valeu cada luta ao seu lado. Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo", escreveu na legenda.

A viúva de Rick, Geralda Helena, também publicou uma homenagem ao marido. Os dois compartilharam 44 anos de relacionamento.

"Um mês de tristeza e muita saudade. Você foi o primeiro e o único grande amor da minha vida. 44 anos juntos. Te amarei para sempre, meu amor eterno", declarou.

Morte de Rick

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu em 21 de setembro de 2026, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. A queda ocorreu em uma área de mata entre Urubici e São Joaquim, em um local de difícil acesso.

Segundo o G1, a investigação apura a influência das condições meteorológicas no acidente. Havia chuva, ventos fortes e neblina na região. Nenhum dos ocupantes sobreviveu.

Também morreram o empresário e influenciador Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

O cantor deixou dois filhos, Mônica e Victor Henrique, e quatro netos. Durante a carreira, fez declarações públicas à família e levou para a música a relação com Geralda Helena, com quem viveu por mais de quatro décadas.