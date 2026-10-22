Quem ganhou a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda 18'? Veja quais peões estão na Roça

'A Fazenda 18': Thaíde garantiu imunidade para a próxima formação da Roça e assumiu o comando da sede (Reprodução / TV Record)
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11h05.
Thaíde venceu a Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 18" na noite desta quarta-feira, 21. O rapper superou Gabriel Torres e Catherine Bascoy na disputa, conquistou o chapéu de Fazendeiro e escapou da quinta Roça da temporada.
A disputa desta semana exigiu conhecimentos de geografia, raciocínio rápido e agilidade. Os participantes precisavam identificar estados brasileiros a partir de pistas apresentadas por Adriane Galisteu e realizar entregas de produtos nos destinos corretos.
Para pontuar, os peões tinham de pegar a bandeira correspondente ao estado, transportar o produto pela pista e apertar um botão para validar a resposta. A rapidez também era importante para avançar às etapas seguintes.
Thaíde começou bem e acertou Goiás na primeira rodada. Em uma etapa posterior, os três competidores erraram a resposta sobre o Pará e ninguém pontuou. Catherine conseguiu reagir ao acertar Pernambuco, mas o rapper voltou a se destacar ao identificar Santa Catarina e garantir uma vaga na final.
Gabriel conquistou a outra classificação após acertar Espírito Santo e superar Catherine na disputa pela segunda vaga. Na decisão, os dois precisaram identificar mais um estado brasileiro. Thaíde respondeu corretamente que o destino era o Ceará e foi mais rápido que o adversário, assegurando a vitória.
Após a vitória de Thaíde, a quinta Roça de "A Fazenda 18" foi oficialmente formada por Gabriel Torres, Tina Calamba e Catherine Bascoy. Os três participantes dependem do voto do público para continuar no reality show da Record.
A eliminação será nesta quinta-feira, 22, durante a edição ao vivo.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.