IA já responde a 40% das dúvidas de consumidores na internet

RESUMO ＋ Cerca de 40% das consultas de consumo na internet já ocorrem por meio de ferramentas de inteligência artificial generativa, apontam as consultorias de tecnologia Gartner e eMarketer. A migração ameaça a presença digital de pequenas e médias empresas, que precisam atualizar dados, catálogos e avaliações para manter a visibilidade nos novos assistentes virtuais.

Dados recentes de consultorias globais de tecnologia (Gartner e eMarketer) apontam que cerca de 40% das consultas de consumo feitas na internet já começam ou são concluídas por meio de ferramentas de Inteligência Artificial generativa, em detrimento dos buscadores tradicionais baseados em listas de links e anúncios pagos.

A mudança comportamental do usuário, contudo, pegou a maioria do mercado corporativo de surpresa. Enquanto o consumidor médio passou a fazer perguntas complexas aos assistentes virtuais, milhões de pequenas e médias empresas continuam invisíveis para os algoritmos de IA por manterem estruturas de sites e presenças digitais ultrapassadas.

O que os PMEs precisam entender?

Para o estrategista de negócios e CEO da Colina Tech, Lucas Trindade, o mercado vive uma virada de chave em que o antigo ranqueamento por palavras-chave perdeu a hegemonia.

“O comportamento de busca do consumidor mudou drasticamente. As pessoas não querem mais clicar em dez links patrocinados para comparar opções por conta própria; elas exigem uma resposta pronta, refinada e instantânea.

Quando a Inteligência Artificial responde ao usuário, ela recomenda apenas duas ou três marcas com base em autoridade de dados, avaliações reais e clareza de informações. Se o negócio não estiver estruturado para ser lido por esses assistentes, ele simplesmente deixa de existir para o novo perfil de comprador”, analisa.

A urgência de adaptar a presença digital para não perder clientes

Com estimativas de que os motores de busca tradicionais percam até 25% do volume de tráfego orgânico para as plataformas de IA nos próximos dois anos, especialistas apontam que a sobrevivência comercial das PMEs dependerá da capacidade de reestruturar a forma como distribuem suas informações na rede.

Lucas Trindade destaca que a adaptação não exige orçamentos milionários de publicidade, mas sim precisão na organização dos dados da empresa na internet.

“Antigamente, bastava pagar por anúncios de palavra-chave para topo de página. Hoje, a Inteligência Artificial busca contexto. O empresário precisa garantir que seu endereço, horários, catálogo de produtos, políticas de troca, preços e avaliações de clientes estejam 100% atualizados e estruturados em múltiplos canais digitais.

A IA só recomenda quem ela considera confiável e transparente. O grande erro atual é acreditar que ter um site bonito é suficiente. Se a informação não for clara para o robô, o cliente vai para o concorrente”, conclui o especialista.