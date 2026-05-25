O que aconteceu no penúltimo episódio de 'Euphoria'? Veja quem morreu

O penúltimo episódio da terceira temporada de "Euphoria", intitulado "Chuva ou Sol", elevou a tensão da série ao matar um de seus personagens centrais e deixar Rue (Zendaya) em situação de risco máximo às vésperas do último capítulo da série.

Os fãs da série ficaram chocados e repercutiram a reviravolta nas redes sociais.

Não posso mostrar como o Nate m#rre aqui, mas essa foi a reação de todos eles. Brutal.#Euphoria pic.twitter.com/mUKrgUz5q9 — Lindley | Final Boy 👻 (@jlinzombie) May 25, 2026

O passado de Ali é revelado

O episódio abriu com um flashback inédito sobre Ali (Colman Domingo), que até então havia aparecido pouco na terceira temporada.

Pela primeiras vez, a série mostrou o lado sombrio do personagem: Ali usando drogas, traindo a esposa com uma companheira de vício vivida por Natasha Lyonne e voltando para casa em um estado agressivo.

Domingo e Lyonne são amigos de longa data na vida real. Ele contou ao The Hollywood Reporter que foi a própria atriz quem, por anos, pediu ao criador da série, Sam Levinson, para escrever uma cena com os dois juntos. "Acho que já era hora dele sair daquele restaurante, já fizemos tudo aquilo antes", afirmou.

No presente, Ali tenta mais uma vez ajudar Rue, agora ciente de toda a extensão do perigo em que ela se meteu. Ela está atuando como informante da DEA, agência anti-drogas da polícia norte-americana, enquanto navega entre duas facções rivais do tráfico.

A morte de Nate Jacobs

O maior choque do episódio foi a morte de Nate Jacobs (Jacob Elordi).

Após fracassar nos negócios e acumular uma dívida de US$ 1 milhão com agiotas, Nate havia sido enterrado vivo em uma vala rasa num canteiro de obras pelo agiota Naz (Jack Topalian), que deixou apenas uma pequena abertura de ventilação para o exterior.

Cassie (Sydney Sweeney) tinha 72 horas para reunir o dinheiro e comprar a liberdade do marido.

Com a ajuda de Maddy (Alexa Demie), que recorreu ao traficante Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), o resgate foi organizado. Alamo apareceu no local e atirou em um dos agiotas, encerrando o confronto.

Cassie conseguiu chegar até Nate, mas era tarde demais. Uma cascavel havia entrado pela abertura de ventilação e picado o personagem antes do resgate. O episódio encerra com Cassie em lágrimas sobre o corpo do marido em decomposição.

Nas filmagens, a produção usou uma jiboia com um chocalho falso para as cenas com Elordi dentro do caixão. "Ele era bem fofo. Ficou deitado do meu lado. Foi tranquilo, mas ele estava com muito sono. Tive que cutucá-lo para ele se mexer", disse o ator sobre as filmagens com a jiboia, em vídeo dos bastidores divulgado pela HBO.

O ator refletiu sobre o fim do personagem: "É algo bonito. Essa série é uma parte enorme não só da minha carreira, mas da minha vida. Foi incrível, e me orgulho muito de ter feito parte disso."

A operação de resgate de Nate, além de ter chegado tarde demais, gerou uma consequência inesperada. Ao pedir ajuda a Alamo, Maddy mencionou uma briga entre Rue e Lexi, o que alertou Alamo sobre as atividades de Rue com a DEA.

Rue, novamente, em risco máximo

Rue está convencida de que está protegida. Ela afirma ter ouvido a voz de Deus após sobreviver a um quase-acidente e ver um arbusto em chamas no episódio anterior.

Apesar disso, ela segue em frente com um esquema arriscado. Rue tenta convencer Laurie (Martha Kelly), uma das líderes do tráfico, de que sua lealdade está com ela, enquanto planeja trair os dois lados para a DEA. Para parecer crível, chega a se machucar propositalmente para simular que Alamo a agrediu.

À noite, com a ajuda de Faye (Chloe Cherry), que havia sido avisada por Wayne (Toby Wallace) de que Rue deveria ser eliminada, ela tenta roubar o cofre de Wayne.

O que encontram dentro, porém, não é dinheiro: são dezenas de documentos de identidade de mulheres jovens desconhecidas. Quando Rue se recusa a simplesmente fechar o cofre e fingir que não viu nada, Faye grita para acordar todos na casa e o episódio corta, deixando Rue em perigo máximo às vésperas da desfecho da série.

Quando acaba 'Euphoria'?

O último episódio da série vai ao ar no próximo domingo, dia 31 de maio, na HBO.