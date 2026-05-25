Ibovespa sobe e dólar cai em dia de bolsas fechadas nos EUA

Após fechar o último pregão em queda de 0,81%, o Ibovespa inicia a sessão desta segunda-feira, 25, em alta de 0,49%, aos 177 mil pontos, em um pregão de liquidez reduzida no exterior devido ao feriado do Memorial Day nos Estados Unidos e a divulgação do Boletim Focus no Brasil, além de indicadores ligados ao setor externo.

Já os preços do petróleo caem 5% e o dólar comercial, -0,46%, a R$ 5, por volta das 10h15 (horário de Brasília).

Entre os destaques da sessão, as ações da Petrobras caem entre 2,14% e 2,33%, enquanto os papéis da Vale recuam 0,24%. Os grandes bancos também operam em alta, com os papéis do Itaú Unibanco subindo 1,55%, Bradesco, 1,36% e o Banco do Brasil, 1,29%.

Entre as maiores altas do índice, o destaque foi para C&A, que subia 2,86%, seguida por Magazine Luiza, com ganho de 2,41%, e Localiza, que avançava 2,10%. Na ponta negativa, as petroleiras figuravam entre as maiores quedas, com as ações da Prio caindo 2,18%, além das da Petrobras.

Os mercados começam a semana acompanhando uma agenda concentrada em indicadores ligados ao setor externo brasileiro, incluindo dados de conta corrente, investimento estrangeiro direto (IED) e balança comercial, além da divulgação do Boletim Focus, cuja prévia da inflação aumentou para 5,04% em 2026.

No exterior, o foco recai sobre os dados de investimento estrangeiro direto na China, em um momento de dúvidas sobre o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo. Os números mais recentes mostraram queda anual dos fluxos de capital estrangeiro no primeiro trimestre.

Nos Estados Unidos, os mercados permanecem fechados hoje devido ao feriado do Memorial Day.

Bolsas globais sobem com alívio no petróleo

As bolsas internacionais operam em alta hoje, impulsionadas pela forte queda do petróleo após sinais de avanço nas negociações entre EUA e Irã para um acordo envolvendo a reabertura do Estreito de Ormuz.

Os preços do petróleo caem mais de 5% em meio a relatos de que Washington e Teerã chegaram a um acordo preliminar para reabrir Ormuz e ampliar as negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Por volta das 10h05, o Brent recuava 4,94%, a US$ 95,26 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, caía 5,09%, a US$ 91,68.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã seguem de forma ordenada e construtiva, mas ressaltou que o governo não tem "pressa" para concluir um acordo definitivo.

Europa atinge maior nível desde março

Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,96%, aos 631,12 pontos, no maior nível desde 2 de março. O alemão DAX subia 1,61%, enquanto o francês CAC 40 ganhava 1,81%.

Já o FTSE MIB, da Itália, avançava 1,28%. O pregão europeu também opera com liquidez reduzida devido ao feriado no Reino Unido, que mantém fechado o mercado britânico.

Os rendimentos dos bônus de dois anos da Alemanha, mais sensíveis às expectativas de juros, recuavam para o menor nível desde o início de maio, refletindo apostas de menor pressão inflacionária.

Ásia renova máximas históricas nesta segunda

Na Ásia, o índice japonês Nikkei 225 saltou 2,87% e fechou acima dos 65 mil pontos pela primeira vez na história, renovando recordes em um pregão marcado pelo otimismo com a possível retomada do fluxo marítimo em Ormuz.

Em Taiwan, o Taiex avançou 3,26% e também atingiu máxima histórica.

O índice CSI 300, da China, subiu 1,58%, ao passo que o australiano S&P/ASX 200 avançou 0,40%. Os mercados de Hong Kong e Coreia do Sul permaneceram fechados por feriados locais.