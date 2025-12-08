Casual

Globo de Ouro 2026: acompanhe a lista de indicados ao vivo

Cerimônia de premiação será realizada em janeiro de 2026 e pode ter brasileiros concorrendo às principais estatuetas um ano após a vitória de Fernanda Torres

Globo de Ouro: veja os indicados à premiação do cinema e da TV (Michael Kovac/Getty Images)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h08.

Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 10h09.

Começa de novo a corrida do Brasil pelos principais prêmios Globo de Ouro, que tem seus indicados para 2026 divulgados já nesta segunda-feira, 8. As principais apostas vão para Wagner Moura e O Agente Secreto, já indicados a outras grandes premiações do cinema.

O anúncio dos nomeados será exibido no canal CBS, nos Estados Unidos, com apresentação de Marlon Wayans e Skye P. Marshall. 

Veja a lista de indicados ao Globo de Ouro ao vivo

yt thumbnail

Esta lista está sendo atualizada ao vivo.

CINEMA

Melhor filme de drama

Melhor ator em filme de drama

Melhor atriz em filme de drama

Melhor direção (filme)

Melhor roteiro (filme)

Melhor filme de comédia ou musical

Melhor ator em filme de comédia ou musical

Melhor atriz em filme de comédia ou musical

Melhor ator coadjuvante em filme

Melhor atriz coadjuvante em filme

Melhor trilha sonora original (filme)

Melhor canção original (filme)

Melhor animação em longa-metragem

Melhor filme em língua não-inglesa

Conquista cinematográfica e de bilheteria

SÉRIES DE TV E STREAMING

Melhor série de drama

Melhor ator em série de drama

Melhor atriz em série de drama

Melhor ator coadjuvante em série de comédia, musical ou drama

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, musical ou drama

Melhor série de comédia ou musical

Melhor ator em série de comédia ou musical

Melhor atriz em série de comédia ou musical

Melhor minissérie, antologia ou filme para TV

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV

Melhor performance de comédia stand-up

